В Бурятии в 2021 году собираются начать реконструкцию двух рыбоводных заводов

Бурятия, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии планируют начать обновление Большереченского и Селенгинского экспериментального рыбоводных заводов в 2021 году. Сейчас готовится проектно-сметная документация.

Планы Главрыбвода на ближайшие пару лет озвучил начальник Байкальского филиала ведомства Леонид Михайлик на пресс-конференции в Иркутске 21 ноября.

– Реконструкция будет заключаться в обновлении мощностей. Запланирован большой капитальный ремонт: полностью будут меняться все сети, оборудование вплоть до котельных. Сейчас заводы оснащены котельными, которые работают на угле и влияют на экологию Прибайкалья, их заменят на газовые, – отметил он.

Также на Большереченском заводе будет полностью заменено рыбоводное оборудование – инкубационные аппараты, перестроена садковая база. На Селенгинском обновят внутренние трубы и коммуникации. Туда тоже планируется закупить новое оборудование и построить дополнительно цех по выращиванию молоди рыб. Реконструкция рассчитана на два года. Росрыболовство заложило на это около 450 млн рублей.

– Есть ряд вопросов, потому что реконструировать заводы, не останавливая их, достаточно тяжело, практически невозможно. А тут еще надо сделать так, чтобы не останавливать работу по отлову производителей. Ведь не выгонишь же людей на два года, – отметил Леонид Михайлик.

На сегодняшний день идет разработка проектно-сметной документации. По Большереченскому заводу документы уже находятся в Главгосэкспертизе, по Селенгинскому разрабатывается проект. Ожидается, что оба проекта будут готовы к началу 2020 года.

Напомним, на этих заводах разводят байкальского омуля, выпуская его затем в реки Бурятии и далее в озеро Байкал. По итогам нерестового периода 2019 года на инкубацию было заложено около 670 млн икринок.