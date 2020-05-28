В Бурятии в условиях коронавируса организуют незаконные туры

Бурятия, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии в социальных сетях появляются предложения по организации туристских групп для выезда в популярные места отдыха – поездки к лику Богини Янжимы, программы с посещением Меркитской крепости, «абрикосовой» рощи, статуи Будды и так далее. Организаторов несанкционированных туров привлекают к административной ответственности за нарушения указа главы республики по приостановке досуговых развлекательных, культурных и иных мероприятий, принятого из-за коронавируса.

– При проверке информации из соцсетей по организации этих туристических программ специалистами Роспотребнадзора совместно с сотрудниками МВД установлено, что в нарушение указа главы республики Бурятия об ограничительных мероприятиях 24 мая предпринимателями был организован сбор туристической группы на Театральной площади. Организатор тура привлечена к административной ответственности, – сообщает пресс-служба правительства Бурятии. – Кроме того, выявлен факт организации выездов туристских групп на личном автотранспорте (микроавтобус) в Бичурский район. Также осуществлялся сбор пассажиров под предлогом выезда с родственниками в село Бичура.

Глава Роспотребнадзора Бурятии Сергей Ханхареев отметил, что ограничительные мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции распространяются на все массовые мероприятия, в том числе и туристические поездки в составе групп.

Напоминаем, оперативным штабом на территории Бурятии запрещено проведение всех массовых мероприятий. Всем жителям республики необходимо соблюдать режим ограничительных мероприятий для обеспечения безопасности своего окружения. За нарушения требований, определенных оперативным штабом, предусмотрена административная ответственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ.