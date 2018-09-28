|Экономика / Бизнес
|29.09.2018
|
|
В Бурятию пытались провезти из Китая больше тысячи шкурок «енота»
|
Бурятия, 29.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Более тысячи шкурок неизвестного животного из Пекина без ветдокументов пытался провезти гражданин КНР. Он заявил госинспекторам, что это шкурки енота.
Меховое сырье массой 25,9 кг (1117 штук) изъято и оставлено на ответственное хранение до выяснения обстоятельств.
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, нарушитель прибыл из Китая авиарейсом №526 «Пекин – Улан-Удэ».
ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram
ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram