В ходе месячника качества мяса в Приангарье выявлено 33 случая нарушения ветзаконодательства

Иркутская область, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В ходе месячника качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения в Приангарье выявлено 33 случая нарушения ветеринарного законодательства.

Пресс-служба губернатора региона отмечает, что мероприятие проводилось по инициативе службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в период с 8 ноября по 7 декабря 2018 года. В проведении месячника приняли участие сотрудники службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, службы ветеринарии Иркутской области, управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, органов местного самоуправления.

Специалисты службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в период месячника провели информационно-аналитическое наблюдение за торговой деятельностью 27 хозяйствующих субъектов, реализующих мясо и иную продукцию животного происхождения на территории Иркутска. Было обнаружено несоблюдение правил продажи отдельных видов товаров, в частности, по требованию потребителя продавцами не были представлены документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. В отношении шести хозяйствующих субъектов информация для принятия мер направлена в управление Роспотребнадзора по Иркутской области. В ходе проводимого наблюдения разъяснялись правила продажи мясной продукции.

75 инспекционных рейдов мест стихийной торговли провела служба ветеринарии Иркутской области. При проведении контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 33 случая нарушения законодательства в сфере ветеринарии. По результатам работы вынесено 29 постановлений об административных правонарушениях, наложено административных штрафов на сумму 30,5 тысячи рублей, снято с реализации и уничтожено опасной и некачественной продукции 302,2 кг, в том числе мяса и иной мясной продукции 263 кг.

Управлением Россельхознадзора в ходе внеплановых проверок выявлены нарушения законодательства в сфере ветеринарии в Тайшетском, Зиминском, Усть-Кутском районах. Составлены протоколы об административных правонарушениях, выявленная продукция снята с реализации. На посту ГИБДД в городе Слюдянка досмотрено 64 транспортных единицы грузов различной продукции, выявлено 16 нарушений перевозки мяса и продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов. На основании выявленных нарушений составлено семь протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 41 тысяча рублей.

Органами местного самоуправления организованы рейды по пресечению несанкционированной торговли совместно с сотрудниками службы ветеринарии Иркутской области, управления Россельхознадзора, органов внутренних дел. Места, где не разрешена торговля мясом и иной продукцией животного происхождения, были выявлены в Иркутске, Черемхово, Ангарском городском округе, на территории Иркутского и Киренского районов. Нарушители привлечены к административной ответственности, всего составлено 60 протоколов.

Такие же рейды специалисты служб и ведомств провели в Братске, Саянске, Свирске, Тулуне, Зиме, Усть-Илимске, Аларском, Балаганском, Баяндаевском, Боханском, Заларинском, Зиминском, Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском, Мамско-Чуйском, Нижнеудинском, Слюдянском, Усть-Илимском, Черемховском, Чунском муниципальных образованиях. Случаев реализации мяса и иной продукции животного происхождения в неустановленных местах не выявлено.

Напомним, что в Иркутской области с 17 декабря 2018 года по 16 января 2019 года проходит месячник качества и безопасности пиротехнической продукции. Мероприятие проводится для обеспечения качества и безопасности этой продукции, пресечения несанкционированной торговли. Для жителей Иркутской области работает горячая линия. По телефону 8 (3952) 24-08-74 специалисты службы потребительского рынка и лицензирования региона с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) принимают звонки от населения. Представить информацию о фактах продажи некачественной пиротехнической продукции и несанкционированной торговле пиротехнической продукцией может каждый житель региона.