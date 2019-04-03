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04.04.2019

В Чунском районе пресекли крупную незаконную рубку леса

Чунский район, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Чунском районе сотрудники полиции предотвратили крупномасштабную рубку лесных угодий. Примерный ущерб от деятельности черных лесорубов составил около 6 млн рублей.

– В Чунском районе сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Иркутской области при участии Росгвардии пресекли криминальную деятельность шести бригад, незаконно рубивших лес в Выдринском лесничестве, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 50-летний организатор незаконной рубки – руководитель одного из лесозаготовительных предприятий.

– Изъято семь тракторов, два лесовоза КамАЗ, два погрузчика «Урал», а также десять бензопил и спиленные деревья породы сосна, – добавила Ирина Волк.

В отношении предполагаемого организатора возбуждено уголовное дело, он помещен под стражу.

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