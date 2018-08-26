В Хужире сняли с продажи 16 килограммов свиных полуфабрикатов без документов

Ольхонский район, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Хужир Ольхонского района сняли с продажи 16 килограммовых пластиковых ведер свиных полуфабрикатов. Ими торговали без ветеринарных документов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Нарушения выявили в середине августа во время внеплановой выездной проверки деятельности ИП Рыкова. Инспекция проводилась в рамках профилактики африканской чумы свиней.

По факту нарушения составлен протокол об административном правонарушении, говорят в управлении Россельхознадзора по Иркутской области.