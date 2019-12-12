В День города РУСАЛ и администрация Братска подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2020 год

Братск, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - РУСАЛ и администрация Братска подписали соглашение о сотрудничестве на 2020 год, которое предусматривает финансирование сразу нескольких социальных объектов и зон отдыха в городе. На проекты впервые будет направлено 104,5 млн рублей, сообщает пресс-служба компании. За пять лет подписания соглашения между РУСАЛом и администрацией Братска это рекордная сумма. Подписи под документом поставили мэр Братска Сергей Серебренников и управляющий директор Братского алюминиевого завода Евгений Зенкин в присутствии вице-президента РУСАЛа по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления Елены Безденежных. Соглашение предполагает реализацию проектов по благоустройству и развитию общественных пространств Братска, включая Парк металлургов, спортивные стадионы «Металлург» и «Северный Артек», базу отдыха «Простоквашино». Кроме того, в рамках партнерства по традиции будет профинансировано оздоровление детей в санаториях Братска, проведение V Братского экономического форума, строительство ледового городка и установка новогодней ели. – Мы подписываем соглашение уже на протяжении пяти лет. В этом году мы увеличили сумму до 104,5 миллионов рублей. В перечень финансируемых объектов вошли и стадион «Металлург», и лыжный стадион «Северный Артек», и яхт-клуб, и Парк металлургов, который мы планируем реконструировать к нашему профессиональному празднику, ко Дню металлурга, – рассказал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. На подписании соглашения впервые присутствовала Елена Безденежных, вице-президент РУСАЛа по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления. Она прилетела в Братск с ознакомительной целью и накануне лично осмотрела все объекты финансирования РУСАЛа. – Очень приятно, что меня пригласили именно в такой день – День города. Сегодня Братску 64 года – конечно, город молодой, но уже видно, что есть характер, своя история. Мы посетили театр, посетили и другие объекты, которые финансирует компания РУСАЛ. Видно, что у города есть хорошее будущее! И не только соглашения с администрацией Братска свидетельствуют об этом, но и отношение власти к городу, отношение самих жителей. Это дает уверенность и надежду не просто в завтрашнем дне, а в хорошем завтрашнем дне для Братска, – заявила Елена Безденежных. – Благодаря такой поддержке мы имеем возможность ежегодно ремонтировать и строить новые объекты спорта, культуры, образования, заниматься благоустройством в городе. И, конечно, братчане, все мы благодарим руководство компании, акционеров, руководителей предприятий за внимание к городу и все, что они делают для нас, – сказал мэр Братска Сергей Серебренников. Компания РУСАЛ заключает соглашение с администрацией Братска с 2015 года. За это время в городе реконструирован Парк металлургов, развиваются значимые объекты культуры, спорта и отдыха. СПРАВКА: Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ – один из крупнейших в мире производителей и экспортеров первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено более 40 млн тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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