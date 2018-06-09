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Экономика / Бизнес
10.06.2018

В День России 12 июня в Иркутской области запрещена розничная продажа алкоголя

Иркутская область, 10.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В День России объявлен запрет на продажу алкогольной продукции в розницу на территории Приангарья. Как сообщает служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, розничная продажа алкогольной продукции не допускается с 8.00 до 23.00 12 июня. Исключение сделано для заведений общественного питания.

В целях пресечения несанкционированной продажи служба потребительского рынка 12 июня с 8.00 до 23.00 будет принимать от жителей Иркутской области информацию о фактах продажи алкогольной продукции по телефонам «горячей линии» 8 (395-2) 34-25-48 и 8-950-072-30-50. Вся поступающая информация будет незамедлительно передаваться в уполномоченные органы, осуществляющие контроль за розничной продажей алкогольной продукцией, для принятия мер реагирования.

Региональная служба потребительского рынка напоминает, что продажа алкогольной продукции (включая пиво и пивные напитки) в дни запретов образует состав административного правонарушения, предусмотренный частью 3 статьи 14.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях и влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.

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