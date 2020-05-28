В День российского предпринимательства – о новых инструментах поддержки малого и среднего бизнеса

Иркутская область, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка приступает к реализации новой меры поддержки регионального бизнеса – в рамках госпрограммы кредитования под 2%. Предложение рассчитано на предприятия и организации, пострадавшие в результате пандемии коронавируса. Информация о новом кредитном предложении прозвучала на онлайн-конференции, проведенной в честь Дня российского предпринимательства 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба банка. – Мы начинаем выдачу таких кредитов с 1 июня, – сообщила заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка Оксана Лобова. – И это будет еще одна действенная мера помощи и поддержки бизнес – сообществу. Банк активно участвует во всех государственных программах и мы видим, насколько они актуальны для предпринимателей, насколько действенна эта помощь. На сегодняшний день в Байкальский банк Сбербанка поступило более 2300 заявок на реструктуризацию ранее выданных кредитов и 97% обратившихся за такой помощью – это представители именно малого бизнеса. Банк сейчас активно работает и над оформлением «кредита под зарплату под 0%», уже заключены договоры на 700 млн рублей. В День Российского предпринимательства онлайн-конференция Байкальского банка Сбербанка объединила более 100 предпринимателей Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии, Якутии. Программа мероприятия, в котором приняли участие исполнительный директор-главный экономист АО «Сбербанк КИБ» А. Струченевский, директор проектов, руководитель дивизиона «Малый и микробизнес» ПАО Сбербанк Д. Турищев, генеральный директор агентства ISEE Marketing (Москва) А.Иванов затронула актуальные вопросы экономического развития регионов и представила практические кейсы банковских, маркетинговых и рекламных инструментов. – Мы работаем в тесной связке с региональным бизнесом и хорошо понимаем ситуацию, в которой сегодня находятся предприятия малого и среднего бизнеса. Пандемия не повод расслабляться, это ситуация мобилизации всех ресурсов и применять их надо не завтра или через месяц, а сегодня. Вы знаете, что у Сбербанка есть целая экосистема, которая готова решать самые сложные и многогранные задачи. Этот ресурс всегда открыт и работает на предпринимательскую среду, – обратился с приветственным к участникам конференции председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин. Традиционно 26 мая Сбербанк проводит различные мероприятия с участием бизнес-сообщества и даже режим самоизоляции, введенный в регионах, не изменил эту традицию. Онлайн- конференция продолжалась два часа, на протяжении этого времени ее региональные участники были не только слушателями докладов актуальной повестки, но и задавали вопросы, обсуждали полученную информацию. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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