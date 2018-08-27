|Экономика / Бизнес
|28.08.2018
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В День знаний в Иркутской области запретят торговать алкоголем
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Иркутская область, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 1 сентября будет запрещена продажа спиртных напитков. Ограничение вводится в соответствии с постановлением регионального правительства.
Запрет будет действовать с 8.00 до 23.00. Он не распространяется на точки общепита, например, кафе или рестораны. Ограничение ежегодное и вводится из-за проведения школьных линеек в честь начала нового учебного года.
Нарушителей запрета будут штрафовать на сумму от 20 до 40 тысяч рублей – для должностных лиц, на сумму от 100 до 300 тысяч рублей – для юрлиц.
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