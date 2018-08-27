В День знаний в Иркутской области запретят торговать алкоголем

Иркутская область, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 1 сентября будет запрещена продажа спиртных напитков. Ограничение вводится в соответствии с постановлением регионального правительства.

Запрет будет действовать с 8.00 до 23.00. Он не распространяется на точки общепита, например, кафе или рестораны. Ограничение ежегодное и вводится из-за проведения школьных линеек в честь начала нового учебного года.

Нарушителей запрета будут штрафовать на сумму от 20 до 40 тысяч рублей – для должностных лиц, на сумму от 100 до 300 тысяч рублей – для юрлиц.

СПРАВКА:

В Иркутской области торговлю спиртным также запрещают в Международный день защиты детей (1 июня), День России (12 июня), Всероссийский День Трезвости (11 сентября), а также в даты празднования Дня молодежи, Дня города, Дня района, проведения Последнего звонка в муниципальных образованиях Иркутской области.