ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Экономика / Бизнес
28.08.2018

В День знаний в Иркутской области запретят торговать алкоголем

Иркутская область, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 1 сентября будет запрещена продажа спиртных напитков. Ограничение вводится в соответствии с постановлением регионального правительства.

Запрет будет действовать с 8.00 до 23.00. Он не распространяется на точки общепита, например, кафе или рестораны. Ограничение ежегодное и вводится из-за проведения школьных линеек в честь начала нового учебного года.

Нарушителей запрета будут штрафовать на сумму от 20 до 40 тысяч рублей – для должностных лиц, на сумму от 100 до 300 тысяч рублей – для юрлиц.

СПРАВКА:

  • В Иркутской области торговлю спиртным также запрещают в Международный день защиты детей (1 июня), День России (12 июня), Всероссийский День Трезвости (11 сентября), а также в даты празднования Дня молодежи, Дня города, Дня района, проведения Последнего звонка в муниципальных образованиях Иркутской области.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске