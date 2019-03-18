ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Экономика / Бизнес
19.03.2019

В двух районах Иркутской области 400 гектаров сгоревшего леса засеют семенами хвойных деревьев

Усть-Илимский район, Братский район, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На месте лесных пожаров в Братском и Усть-Илимском районе посеют 300 килограммов семян хвойных пород деревьев. Треть этого объема – дражированные семена. Будет применена техника аэросева.

Как сообщает пресс-служба регионального Минлеса, посадка будет производиться с самолета с высоты около 30 метров в середине апреля этого года. Общая площадь участков составит 400 гектаров.

На обоих участках посеют как необработанные семена, так и дражированные, которые предварительно покрывают оболочкой из биологически активных компонентов. В результате дражирования образуются гранулы, которые растворяются в почве, обеспечивая подросток подпиткой и защищая его.

– Выбранные нами участки – это места сильных пожаров, которые произошли в 2018 году. Сейчас там голая выжженная земля. В течение лета мы будем следить за тем, как прорастают семена, чтобы понять, есть ли преимущество у дражированных. Если эксперимент удастся, то наш опыт смогут перенять другие регионы страны. Пока мы являемся передовиками в этом направлении, – рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске