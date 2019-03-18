В двух районах Иркутской области 400 гектаров сгоревшего леса засеют семенами хвойных деревьев

Усть-Илимский район, Братский район, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На месте лесных пожаров в Братском и Усть-Илимском районе посеют 300 килограммов семян хвойных пород деревьев. Треть этого объема – дражированные семена. Будет применена техника аэросева.

Как сообщает пресс-служба регионального Минлеса, посадка будет производиться с самолета с высоты около 30 метров в середине апреля этого года. Общая площадь участков составит 400 гектаров.

На обоих участках посеют как необработанные семена, так и дражированные, которые предварительно покрывают оболочкой из биологически активных компонентов. В результате дражирования образуются гранулы, которые растворяются в почве, обеспечивая подросток подпиткой и защищая его.

– Выбранные нами участки – это места сильных пожаров, которые произошли в 2018 году. Сейчас там голая выжженная земля. В течение лета мы будем следить за тем, как прорастают семена, чтобы понять, есть ли преимущество у дражированных. Если эксперимент удастся, то наш опыт смогут перенять другие регионы страны. Пока мы являемся передовиками в этом направлении, – рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.