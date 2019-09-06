В двух районах Приангарья созданы первые рыбоводные участки

Иркутская область, 7.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Два новых рыбоводных участка сформированы на озерах Чунского и Шелеховского районов Приангарья. Такое решение было принято на заседании комиссии по определению границ рыбоводных участков на территории Иркутской области под председательством заместителя министра сельского хозяйства региона Николая Дмитриева.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в работе комиссии приняли участие представители регионального минсельхоза, министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод», Байкальской ассоциации рыбоводов и рыболовов, Енисейского бассейнового водного управления, а также муниципальных образований Приангарья.

Николай Дмитриев отметил, что в Чунском и Шелеховском районах рыбоводные участки появились впервые. Их планируется использовать для разведения карповых рыб.

– На сегодняшний день в перечень рыбоводных участков, расположенных на территории Иркутской области, включены 49 объектов в 12 муниципальных образованиях региона, 21 из них передан в пользование. Информация о новых участках будет внесена в перечень в ближайшее время, после чего они будут выставлены на аукцион на право заключения договора пользования, – пояснил заместитель министра.

По информации Николая Дмитриева, сегодня для выращивания товарной рыбы в регионе могут использоваться участки, расположенные на территории Балаганского, Иркутского, Тулунского, Усольского, Усть-Удинского, Усть-Илимского, Ольхонского, Казачинско-Ленского, Братского и Нижнеилимского районов, городов Иркутск, Усть-Илимск.

Напомним, в первом полугодии 2019 года производство продукции аквакультуры в Иркутской области составило 74 тонны, что на 17,5 % выше аналогичного периода прошлого года. За шесть месяцев текущего года в регионе произведено 43 тонны товарной рыбы, выращено около 31 тонны рыбопосадочного материала. Показатели за аналогичный период прошлого года составляют 40 тонн и 21 тонну соответственно. В основном в Иркутской области производят форель – 70% от всего объёма товарной рыбы, карповых рыб – 18%, пелядь – 12%.

Министерство сельского хозяйства региона ведёт приём документов на предоставление из регионального бюджета субсидий сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала, а также кормов и их компонентов. Поддержка оказывается в рамках программы «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» с 2016 года. Предусматривается компенсация до 70% стоимости приобретённого рыбопосадочного материала и до 30% стоимости кормов и их компонентов.