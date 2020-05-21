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Иркутская область: экономика, бизнес
22.05.2020

В «Единой России» подготовлено более 300 предложений по восстановлению экономики

Москва, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» подготовлено более 300 предложений в общенациональный план по восстановлению экономики.

Об этом во время заседания федеральной рабочей группы партии рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он подчеркнул, что предложения, подготовленные в том числе регионами, готовы для работы и реализации, сообщает пресс-служба партии.

– Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затронул все сферы жизнедеятельности. Для того, чтобы максимально оперативно и безболезненно начать восстановление и добиться поступательного роста, нужны новые подходы и нестандартные решения, – сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета партии озвучил ряд инициатив, которые партия намерена предложить президенту Владимиру Путину и правительству России. Среди них – кардинальное снижение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, оказание им мер прямой финансовой поддержки, упрощение процедуры и порядка изменения критериев отнесения к субъектам МСП.

Другая часть мер касается повышения доступности жилья для граждан. В частности, Андрей Турчак остановился на необходимости развития рынка индивидуального жилищного строительства – по подсчетам экспертов, за пять лет спрос вырастет до трех миллионов семей.

– При проектировании объектов мы должны заблаговременно предусматривать возможность совместного использования зданий и сооружений. Не строить отдельно дом культуры, детский сад, службу занятости, центр поддержки предпринимательства, а делать это под одной крышей. Создавать так называемые социокультурные комплексы. Это позволит минимизировать государственные расходы, что особенно важно для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. То же касается и медицинских учреждений. При проектировании надо закладывать возможность перепрофилирования в случае возникновения чрезвычайных эпидемических ситуаций, – сказал Андрей Турчак.

Отдельный блок – взаимодействие регионов с федеральным центром и между собой. Во-первых, члены рабочей группы «Единой России» предложили выделять деньги из федерального бюджета не только на строительство, но и содержание объектов капитального строительства. Регионы зачастую не могут найти на это средства в местном бюджете. Во-вторых – необходимо развивать макрорегионы, которые могли бы, к примеру, строить дороги общими усилиями, а не в границах субъекта.

Особое внимание на фоне пандемии коронавируса и проблем, которые она обнажила, члены рабочей группы уделили изменениям в системе здравоохранения.

– В первую очередь, мы с вами должны защитить наших врачей. В частности, разработать федеральный стандарт безопасности работы медиков всех уровней. Он должен касаться управленческих решений, маршрутизации пациентов, мер по недопущению инфекционных вспышек в медицинских организациях, – сказал Андрей Турчак.

Кроме того, предлагается изменить систему оплаты труда медработников – создать единый подход к формированию допвыплат. А также предусмотреть возможность предоставления жилья врачам по договорам соцнайма с последующей приватизацией.

Еще одно направление – принятие закона «О биологической безопасности Российской Федерации».

– Важно впредь исключить случаи дефицита аппаратов ИВЛ, лекарств, средств индивидуальной защиты. Мы предлагаем создать оперативный запас лекарств, медицинских изделий и оборудования, предусмотрев его регулярное обновление. Законодательно обеспечить возможность «переброски» лекарств из учреждения в учреждение, и даже в другой регион, – сказал Андрей Турчак.

Трудовое законодательство тоже требует корректировок – рынок труда должен быть более гибким. Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев предложили зафиксировать право сотрудника «на удаленке» оставаться оффлайн. В том случае, если производственная необходимость или чрезвычайные ситуации заставят нарушать это право, предлагается оплачивать такой труд по аналогии со сверхурочными работами.

Директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева призвала сделать более прозрачными и понятными правила продления ограничительных мер или закрытия отдельных отраслей. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что бизнесу требуется поддержка в посткризисный период – для этого должны формироваться новые финансовые инструменты – например, бессрочные облигации. Гендиректор ООО «Сплат Глобал» Евгений Демин остановился на необходимости налоговых каникул для новых организаций при условии своевременной сдачи отчетности.

– Мы считаем, что забота о каждом гражданине, предпринимателе, враче, учителе нашей страны должна стать приоритетом государства на ближайшую перспективу. Именно на это нацелены предложения, подготовленные участниками нашей рабочей группы. Хочу подчеркнуть, что они не исключают, а дополняют проект общенационального плана, который готовится Правительством. И работают на достижение стратегических задач развития страны, во главе которых – человек и его благополучие, – резюмировал Андрей Турчак.

В Иркутской области при Волонтерском центре на базе регионального отделения «Единой России» будет создана рабочая группа по подготовке предложений по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости и доходов граждан. Эксперты будут вести совместную работу с представителями бизнеса, общественности и при учете мнения граждан. Рабочую группу возглавит секретарь ИРО партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Сокол.

Ранее Сергей Сокол уже направлял в адрес врио губернатора обращение о необходимости принятия срочных мер на региональном уровне по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса, которые были разработаны по итогам совещания депутатов фракции «Единая Россия» с президентом Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексеем Соболем и представителями бизнес-сообщества Иркутской области. В дальнейшем нормативно-правовые акты были использованы при разработке законопроекта «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», устанавливающем налоговые льготы для предпринимателей, пострадавших в результате пандемии коронавируса, который недавно был принят в первом чтении на сессии Законодательного собрания Приангарья. Кроме этого на федеральном уровне Сергей Сокол добился включения части предложений в пакет мер поддержки, предлагаемых Комиссией по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Госдумы к оперативному принятию.

Напомним, в Иркутской области Волонтерский центр «Единой России» под руководством Сергея Сокола действует с 26 марта. На текущий момент добровольцы оказали адресную помощь 3790 жителям региона. За правовой поддержкой на номер «горячей линии» обратилось 111 человек. Также силами Волонтерского центра «Единой России» для больниц Иркутска удалось приобрести транспорт. Кроме этого были доставлены продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты для сотрудников медицинских учреждений области.

Волонтеры по мере сил стараются наиболее оперативно реагировать на поступившие обращения. Помощь оказывается во всех муниципальных образованиях Приангарья. Для того, чтобы получить помощь, жителям Иркутской области необходимо позвонить по номерам: 8914 955 75 33, 8 (3952) 34-38-12, 8 (3952) 24-02-73, 8 (3952) 24-08-59. Далее добровольцы на возмездной основе доставят из магазинов или аптек нужные товары. Связаться с юристами-волонтерами можно по номеру 89140051905.

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