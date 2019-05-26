В ИГУ откроют бесплатный бизнес-интенсив

Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Бесплатное обучение по программе «Стратегический бизнес-интенсив» предлагает Байкальская международная бизнес-школа ИГУ и Фонд поддержки предпринимателей Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Слушатели программы получат возможность приобрести необходимые знания и навыки практической организации и ведения бизнеса.

– Мы реализуем эту образовательную программу уже три года. За это время более 100 человек прошли обучение на бизнес-интенсиве и получили знания, необходимые для успешного развития их предприятий. Программа, безусловно, интересна, она позволяет шире посмотреть на возможности развития своего бизнеса. Причем обучение не требует затрат со стороны обучающего – Фонд поддержки предпринимателей полностью оплачивает обучение, – сказал декан факультета бизнеса и менеджмента БМБШ ИГУ Александр Тверетинов.

По окончании программы слушателям выдается диплом Иркутского государственного университета о профессиональной переподготовке.

Набор на программу «Стратегический бизнес-интенсив» открыт до 29 мая. Все подробности и регистрация на сайте БМБШ ИГУ .