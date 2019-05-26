ТЕМЫ
Архив
< Май 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Экономика / Бизнес
27.05.2019

В ИГУ откроют бесплатный бизнес-интенсив

Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Бесплатное обучение по программе «Стратегический бизнес-интенсив» предлагает Байкальская международная бизнес-школа ИГУ и Фонд поддержки предпринимателей Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Слушатели программы получат возможность приобрести необходимые знания и навыки практической организации и ведения бизнеса.

– Мы реализуем эту образовательную программу уже три года. За это время более 100 человек прошли обучение на бизнес-интенсиве и получили знания, необходимые для успешного развития их предприятий. Программа, безусловно, интересна, она позволяет шире посмотреть на возможности развития своего бизнеса. Причем обучение не требует затрат со стороны обучающего – Фонд поддержки предпринимателей полностью оплачивает обучение, – сказал декан факультета бизнеса и менеджмента БМБШ ИГУ Александр Тверетинов.

По окончании программы слушателям выдается диплом Иркутского государственного университета о профессиональной переподготовке.

Набор на программу «Стратегический бизнес-интенсив» открыт до 29 мая. Все подробности и регистрация на сайте БМБШ ИГУ.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Экономика / Бизнес»:
Туристические предложения Приангарья представлены на международной туристской выставке PITE-201927.05.2019
Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Туристические предложения Приангарья представлены на 23-й Тихоокеанской международной туристской выставке «Pacific International Tourism Expo» (PITE) во Владивостоке.
В ИГУ откроют бесплатный бизнес-интенсив27.05.2019
Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Бесплатное обучение по программе «Стратегический бизнес-интенсив» предлагает Байкальская международная бизнес-школа ИГУ и Фонд поддержки предпринимателей Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Братский экономический форум посетили свыше 300 человек27.05.2019
-300-
Братск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братском экономическом форуме, который завершился 24 мая, приняли участие 12 муниципалитетов, 140 предприятий и организаций, представители Монголии, Китая – всего свыше 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба братской мэрии.
Президент ТПП ВС Алексей Соболь: государственная поддержка технологических проектов – основной инструмент акселерации малого бизнеса27.05.2019
Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Финансовая поддержка со стороны государства – одно из важнейших направлений решения задач, обозначенных в федеральном проекте «Акселерация малого и среднего предпринимательства». Такое заявление сделал президент Союза «ТПП Восточной Сибири» Алексей Соболь, комментируя идею проведения семинара «Государственная поддержка технологических проектов», сообщает пресс-служба организации.
Иркутскстат: в Иркутской области за год на 17% сократилось число средних предприятий26.05.2019
Иркутская область, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 177 средних предприятий и более 38 тысяч малых, большинство из них (91%) по числу работников и масштабам деятельности являются микропредприятиями.
Предпринимателей Приангарья поздравили с профессиональным праздником26.05.2019
Иркутская область, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, как и по всей стране, 26 мая отмечается День российского предпринимательства. Бизнесменов региона поздравили с профессиональным праздником.
«Полюс Вернинское»: у нас одна из лучших лабораторий в России25.05.2019
2019-05-25-11-08-50
Бодайбинский район, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В структуре «Полюс Вернинское» в Бодайбинском районе действует одна из лучших пробирно-аналитических лабораторий в России. В преддверии Дня химика в компании подробнее рассказали о ее работе и сотрудниках.
Сбербанк запускает «Сбер Решения» – онлайн-сервисы для финансового и HR-аутсорсинга25.05.2019
Москва, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запускает «Сбер Решения» – линейку инструментов эффективного аутсорсинга бизнес-процессов.
В Иркутске на Sbertalks 4.0 обсудили алгоритмы успеха, лайфхаки, инвестиции, практику24.05.2019
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Около 900 участников – слушателей, спикеров, экспертов 23 мая в Иркутске объединил Sbertalks Байкальского банка Сбербанка РФ.
Китайская компания пообещала инвестировать 1 млрд долларов в газификацию Братска 24.05.2019
Братск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Китайская компания заявила о готовности инвестировать 1 млрд долларов в газификацию Братска.
Агропромышленные предприятия России получили кредиты от Сбербанка на 118 миллиардов рублей24.05.2019
Москва, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Агропромышленные предприятия России получили кредиты от Сбербанка на 118 миллиардов рублей. Это на 132% больше, чем на 1 мая 2018 года. Итоги работы с АПК подвел старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов.
Коршуновский ГОК нарастил производство на 60%24.05.2019
Железногорск-Илимский, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Коршуновский ГОК, входящий в Группу «Мечел», в первом квартале 2019 года нарастил объем производства железорудного концентрата на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Проект Тайшетской анодной фабрики получил положительное заключение экспертизы24.05.2019
Тайшет, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Проектная документация и результаты инженерных изысканий на первый этап строительства Тайшетской анодной фабрики РУСАЛа получили положительное заключение Главгосэкспертизы России.
В Иркутске 1 июня запретят розничную продажу алкоголя24.05.2019
-1-
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 1 июня, в День города, в соответствии с постановлением правительства Иркутской области будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции.
Генпрокуратура взяла под особый контроль «лесные дела» в Иркутской области24.05.2019
2019-05-24-05-02-26
Иркутская область, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Генпрокуратура РФ выявила многочисленные нарушения в деятельности Министерства лесного комплекса Иркутской области и подведомственных ему учреждений.
Энергия Приангарья. Информационный бюллетень ИА «Телеинформ» от 24 мая 2019 года24.05.2019
tek240519
На Братском экономическом форуме администрация Братска и компания РУСАЛ подписали соглашение на 2019 год24.05.2019
Братск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске стартовал четвёртый экономический форум. После официального открытия мэр Братска и управляющий директор БрАЗа подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве РУСАЛа с администрацией города на 2019 год.
В Иркутской области в бюджеты всех уровней доначислили 1,4 миллиард рублей23.05.2019
Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в первом квартале 2019 года в бюджеты всех уровней с учётом налоговых санкций и пени дополнительно начислено 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области.
Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь: поддержка предпринимательства на местах – важнейший приоритет в деятельности палаты23.05.2019
2019-05-23-08-57-40
Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Соглашение о сотрудничестве подписали союз «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» и НО «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области». Подписи под документом поставили президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь и председатель АМО Вадим Семёнов.
Суд признал банкротом «ВостСибтранскомбанк»23.05.2019
Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Арбитражный суд Иркутской области по заявлению Центробанка РФ признал банкротом «ВостСибтранскомбанк». Об этом сообщает пресс-служба суда.
В Иркутской области посеяно около 60% от запланированного объема зерновых культур23.05.2019
Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области посеяно около 60 % от запланированного объема зерновых и зернобобовых культур. Темпы проведения посевной кампании в текущем году на 10 % выше аналогичного периода 2018 года.
Корпоративные волонтёры помогли высадить более 20 тысяч сосен в Шелеховском районе23.05.2019
-20-
Шелеховский район, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Представители Иркутского отделения Национального совета по корпоративному волонтерству (ИО НСКВ) приняли участие в акции, приуроченной ко Всероссийскому дню посадки леса. Благодаря участию 56 добровольцев, в числе которых были сотрудники компаний Т.Б.М, En+ Group и «Леруа Мерлен», в Шелеховском районе восстановили около 5 га уничтоженного леса.
Власти Иркутской области заявили о предпринимательской поддержке кандидатуры Андрея Капитонова на пост бизнес-омбудсмена23.05.2019
2019-05-23-03-43-12
Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Почти 57% предпринимателей из тех, кто участвовал в обсуждении кандидата на пост бизнес-омбудсмена в регионе, поддержали Андрея Капитонова. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
ПГК оптимизирует порожний пробег крытых вагонов на восточном полигоне23.05.2019
Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Объём перевозок Иркутским филиалом Первой грузовой компании (ПГК) в крытых вагонах в апреле 2019 года вырос на 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 179 тысяч тонн грузов. Грузооборот в этом сегменте увеличился в 2,3 раза, до 1,2 млрд т-км. На рост показателей повлияли меры по оптимизации перевозочного процесса, а также рост экспортного грузопотока. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Корпорацию развития Иркутской области докапитализировать пока не будут22.05.2019
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Изменения в бюджет Иркутской области на 2019 год приняли в окончательном чтении на сессии Заксобрания региона. Среди отклонённых поправок к главному финансовому документу – докапитализация Корпорации развития Иркутской области (КРИО).
В Иркутске 23 мая запретят продажу алкоголя22.05.2019
Иркутск, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В день празднования последних звонков в Иркутске будет запрещена продажа алкоголя.
В бюджет Иркутской области 2019 года вносят изменения22.05.2019
-2019-
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В бюджет Иркутской области на 2019 год внесли изменения. Законопроект был принят в первом чтении на сессии Заксобрания 22 мая. Окончательно его планируют принять также на этой сессии.
Заключение экспертизы по «Усольехимпрому» ожидают до конца мая22.05.2019
Усолье-Сибирское, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области ожидает до конца мая получить заключение экспертизы по рекультивации отходов «Усольехимпрома». Об этом 22 мая на сессии Заксобрания Иркутской области рассказал министр природных ресурсов региона Андрей Крючков.
Служба потребрынка Иркутской области впервые проведёт день открытых дверей для бизнеса22.05.2019
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 24 мая 2019 года проведёт День открытых дверей для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
РУСАЛ получил лицензию на разработку Горячегорского нефелинового месторождения в Красноярском крае22.05.2019
Красноярский край, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - РУСАЛ получил лицензию на разработку Горячегорского месторождения нефелиновых руд – основного сырья для Ачинского глиноземного комбината (АГК). По предварительным оценкам, запасы месторождения обеспечат загрузку комбината на более чем 60 лет работы.
Принята «Дорожная карта», направленная на усиление финансовой грамотности школьников Приангарья21.05.2019
Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - План совместных мероприятий 21 мая подписали министр образования Иркутской области Валентина Перегудова и управляющий Иркутским отделением Сбербанка России Наталия Цайтлер. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В «Верхнечонскнефтегазе» состоялся этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2019»21.05.2019
2019-05-21-09-09-53
Катангский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении акционерного общества «Верхнечонскнефтегаз», дочернего общества компании «Роснефть», состоялся этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2019». Победители локального этапа будут представлять предприятие в финале конкурса НК «Роснефть», который состоится в июле в Уфе, сообщает пресс-служба ВЧНГ.
Алексей Соболь: биржа деловых контактов – эффективный инструмент развития регионального бизнеса21.05.2019
2019-05-21-08-39-47
Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Переговоры партнеров по просьбе Российско-Германской внешнеторговой палаты организовала ТПП Восточной Сибири в рамках выставки «Байкальская строительная неделя-2019». Об этом сообщил рассказал Союза «ТПП ВС» Алексей Соболь, комментируя открытие биржи деловых контактов, которое состоялось 21 мая на площадке экспозиции «Энергоэффективность. ЖКХ», сообщает пресс-служба организации.
Сбербанк запускает акцию с повышенным начислением бонусов «Спасибо» по кредитным картам21.05.2019
Москва, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 20 мая Сбербанк запускает акцию с повышенным начислением бонусов «Спасибо от Сбербанка» по новым кредитным картам Gold, Classic и Momentum платежной системы Visa без кобрендинговых программ. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.
Эксперты – о необходимости рубок в заказнике на севере Иркутской области21.05.2019
Казачинско-Ленский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопрос со сплошными санитарными рубками в государственном природном заказнике Туколонь на территории Казачинско-Ленского района далек от экологии. Такое мнение Телеинформу высказал ученый, кандидат биологических наук Виктор Попов, который побывал накануне в заказнике, пострадавшем от лесных пожаров, и в результате чего там понадобились фитосанитарные мероприятия.
Читать все новости раздела «Экономика / Бизнес»
Сервис для бизнеса
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске