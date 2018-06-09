В интернете размещено много объявлений о посреднических услугах в получении кредитов

Российская Федерация, 10.06.18 (ИА «Телеинформ»), - На одном из крупных порталов, где аккумулируется информация о банках и банковских услугах, полгода назад был запущен сервис «Мастер подбора кредитов». Шесть месяцев не совсем короткий срок, и сотрудники ресурса смогли подвести уже некоторые итоги. В банки за данный период было отправлено больше 120 тысяч заявок, касающихся разных финпродуктов: ипотека, кредитные карты, кредиты наличными. Самая популярная причина кредитной заявки оказалась «просто деньги» (почти 35%). На втором месте – получение кредитной карты. Третье место – покупка дома или дачи. Тем, кто хотел получить деньги, интересны были небольшие займы (до 30 тысяч рублей), займы до 100 тысяч, также востребованы были суммы от 100 до 300 тысяч рублей. Активнее всего сервис использовали люди в возрасте от 30 до 40 лет, доля заемщиков до 30 лет также оказалась существенной.

Существуют и другие площадки, где оказывают помощь в получении кредита. Например, wincred.su. Портал может быть полезен клиентам, уже достигшим восемнадцатилетнего возраста. На доске объявлений здесь размещено много предложений, касающихся кредитов. В качестве контактных данных указаны телефоны либо адреса в интернете.

В объявлениях отмечается, что деньги можно получить в день обращения.

Описаны преимущества, почему стоит выбрать именно данную компанию. Например, не требуется справок, предоставления трудовых книжек, предоплат и т.п.

Какие-то посредники размещают информацию, что обратившемуся нужно предъявить паспорт и второй удостоверяющий документ. Иногда вторым документом указывается СНИЛС.

Разбег возраста разный. На кредит могут претендовать люди от 18 до 69, от 20 до 80, от 18 до 75 лет и т.д. Потенциальному заемщику необходимо будет поискать свой вариант.

В некоторых объявлениях указано, что обратившемуся необходимо находиться в Москве, иные организации работают с большим набором территорий.

Еще одним из условий, которые выставляют хозяева некоторых объявлений, может быть прописка на территории Российской Федерации.

Некоторые кредитодатели не работают с теми клиентами, которые на момент обращения уже имеют открытые кредиты.

Суммы предлагаются разные, кредит можно оформить и в 3-5 миллионов рублей.

Ставки по кредитам также отличаются. Это может быть 12%, а может 15%.

В основном кредитодатели пишут, что свою работу осуществляют без выходных дней. Но часто ограничивают время, когда можно обращаться. Например, звонки могут приниматься с 9 утра и до 9 вечера.