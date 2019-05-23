В Иркутске 1 июня запретят розничную продажу алкоголя

Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске, 1 июня, в День города, в соответствии с постановлением правительства Иркутской области будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

Распоряжение об этом подписал заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре городской администрации Виталий Барышников, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Продажа алкогольной продукции в дни запретов является административным правонарушением, предусмотренным частью 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и влечет наложение штрафа на должностных и юридических лиц.