В Иркутске 23 мая запретят продажу алкоголя

Иркутск, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В день празднования последних звонков в Иркутске будет запрещена продажа алкоголя. Об этом информирует служба потребительского рынка и лицензирования региона, пишет пресс-служба администрации Иркутска. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции будет действовать 23 мая с 8.00 до 23.00. Продажа алкогольной продукции (включая пиво и пивные напитки) в дни запретов является административным правонарушением, предусмотренным частью 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: администрация иркутска

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