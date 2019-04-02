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Экономика / Бизнес
03.04.2019

В Иркутске 6-7 апреля пройдет 15-й чемпионат по управленческой борьбе «Кубок Байкала-2019»

Иркутск, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян 6-7 апреля приглашают на 15-й чемпионат по управленческой борьбе «Кубок Байкала-2019», который проведут в главном здании Сбербанка.

Ежегодно управленцы разных компетенций встречаются на чемпионате для того чтобы не только измерить профессиональное мастерство, но и оценить свой уровень владения навыками, которые в современном мире именуются soft skills.

– Soft skills – это «мягкие навыки»: умение находить решения проблем, критическое мышление, креативность, управление людьми, взаимодействие с людьми, эмоциональный интеллект, умение анализировать и принимать решения, клиентоориентированность, навык ведения переговоров, гибкость мышления. Список их очень широк и всем известен, ибо когда мы ищем обучения не чисто профессионального, то всякий раз хотим обрести именно эти навыки. Понимание – царица этого списка! – говорят организаторы.

Формат чемпионата – турнир по технологии «Управленческий поединок», в котором примут участие 32 игрока.

Управленческий поединок – это авторская технология В.К. Тарасова, в которой игроки за 8 минут решают определенную конфликтную ситуацию. Мало добиться результата, желательно сохранить отношения с оппонентом и желание дальнейшего сотрудничества с Вами. Переговоры оценивает «судейская коллегия» – девять человек, которые отдают голос за того или иного игрока из позиций нанимающихся на работу, отправляющих на переговоры и доверяющих собственность.

В этом году впервые чемпионат организован как массовый тренинг. Все смогут включиться в какой-либо учебный маршрут, который может быть коротким – начнется и закончится во время чемпионата, может быть длиною в несколько месяцев – начало лишь положено во время Чемпионата, либо длиной в несколько лет – если с чемпионата начнется обучение в школе.

КООРДИНАТЫ:

  • Прямая ссылка для покупки билетов онлайн: chub19.ticketforevent.com.
  • Чемпионат пройдет 6-7 апреля в конференц-зале Сбербанка по адресу: Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10. Начало в 10.00. Возраст: 12+
  • Присоединиться можно в социальных сетях: Фэйсбук facebook.com/groups/fubirk/, Инстаграм instagram.com/irkpoedinki/, Вконтакте vk.com/cub_fub.

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