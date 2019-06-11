В Иркутске абоненты Tele2 «качают» интернет-трафик как в городах-миллионниках

Иркутская область, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»). – Директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2 Михаил Прахов рассказывает: «Если сравнивать по стране, то Иркутск, являясь региональным центром подразделения компании Tele2 «Байкал и Дальний Восток, по объему трафика сравним с городами-миллионниками. В нашей сети уже более 50% абонентов используют 4G телефоны и на одного пользователя приходится в среднем 9 Гб трафика. Трафик постоянно растет. Например, рост потребления интернет-трафика на одного абонента в апреле 2019 года вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 40%». Компания Tele2 уделяет особое внимание развитию сети высокоскоростного мобильного интернета не только в городах, но и в отдаленных населенных пунктах и вдоль трасс. С этой целью планово строит базовые станции и обновляет оборудование на уже существующих. Директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2 Михаил Прахов Как отметил технический директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2 Андрей Шорников: «Современный абонент оценивает качество связи, прежде всего по наличию быстрого мобильного интернета. Просто голосовая связь никого уже не устраивает. Поэтому одной из важнейших задач компании Tele2 является увеличение зоны покрытия. Несмотря на то, что это затратный, сложный технически и юридически процесс, в результате масштабной модернизации сети, проведенной в Иркутской области, начиная с 2017 года, нам удалось увеличить количество базовых станций на 54%. Технический директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2 Андрей Шорников Уже сейчас зона покрытия охватывает не только крупные населенные пункты, но и большую часть федеральных трасс «Сибирь», «Байкал», внутрирегиональные тракты. Редкое исключение составляют короткие участки со сложным рельефом или особо охраняемые территории. У водителей есть возможность пользоваться навигатором, слушать музыку онлайн, а у пассажиров смотреть потоковое видео». Коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2 Николай Белогубец Коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2 Николай Белогубец подчеркивает: «Tele2 никого не копирует, а разрабатывает и предлагает интересные решения для наших клиентов. Уже хорошо известные пакеты и тарифные планы, собранные «По другим правилам» были дополнены новыми опциями. Теперь оператор предлагает абонентам не только делиться гигабайтами, переносит не использованные остатки (Гб и минуты) на следующий месяц. Запущен «умный тариф», который формирует индивидуальное предложение для каждого абонента из расчета и анализа потребления им трафика и минут. Но абонент только сам решает принимать его или нет. При этом бесплатный трафик в соцсетях и SOS-пакет в мессенджерах позволяет всегда оставаться на связи, даже при отрицательном балансе». ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: tele2

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