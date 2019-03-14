В Иркутске арестовали 186 шуб из Италии, Греции и Китая

Иркутск, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская таможня арестовала 186 шуб из натурального меха производства Италии, Греции и Китая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Без товара остался индивидуальный предприниматель, который продавал шубы в одном из торговых центров Иркутска. В результате проверки таможенники установили, что в бутике на продажу были выставлены 188 шуб из натурального меха норки, бобра, песца, соболя различных цветов, размеров и моделей.

На большей части шуб имелись нанесённые на них контрольные идентификационные знаки (КИЗ), но отдельные шубы имели лишь иную идентифицирующую продукцию информацию (ярлыки, ценники и проч.).

Согласно действующему законодательству при проверке продавец также обязан предъявить документы, подтверждающие таможенное декларирование меховых изделий иностранного производства, либо документы, подтверждающие их приобретение. Однако владелец товара смог предъявить таможенникам данные документы только на две шубы.

В связи с отсутствием коммерческих документов, а также документов, подтверждающих факт таможенного декларирования и выпуска товаров иностранного производства, Иркутской таможней наложен арест на 186 шуб, проводится таможенная проверка.

Напомним, в прошлом году Иркутская таможня выявила в бутиках областного центра около тысячи незаконно ввезенных шуб китайского производства из натурального меха.

Пилотный проект по чипированию меховых изделий в России ввели с 1 апреля 2016 года. Иркутские эксперты, опрошенные Телеинформом, к затее тогда отнеслись с некоторым скепсисом, считая, что навести порядок на «шубном рынке» можно было бы, «не изобретая колесо». В Иркутске первая партия шуб с чипами появилась в конце сентября 2016 года. Ещё тогда эксперты признавали: совсем избавиться от чёрного рынка меховых изделий не получится, поскольку появятся и поддельные КИЗы, и нечистоплотные дельцы найдут способ провести некачественную шубу.