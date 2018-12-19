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20.12.2018

В Иркутске до конца года будут проводить ежедневные рейды по пресечению незаконной торговли мясом и рыбой

Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники департамента потребительского рынка администрации Иркутска совместно со специалистами ветеринарного надзора до конца 2018 года будут проводить ежедневные рейды по выявлению и пресечению незаконной торговли мясом, рыбой и другими товарами животного происхождения.

Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника департамента потребительского рынка КУМИ Анну Дудкевич, в предновогодний период участились случаи незаконной реализации товаров животного происхождения на улицах города. Как правило, торговля организована в антисанитарных условиях: с земли, картонных коробок, багажников автомобилей. Кроме того, у продавцов отсутствуют какие-либо разрешительные документы на товар.

– При обнаружении точек незаконной реализации продуктов на улицах Иркутска в отношении продавца составляется протокол, нарушитель привлекается к административной ответственности, – отметила Анна Дудкевич.

Всем нарушителям грозит штраф – от 3000 по 5000 рублей для физических лиц и до 30 тысяч для юридических лиц.

– Такой товар опасен для потребителей, – подчеркнул начальник отдела по Иркутску службы ветеринарии по Иркутской области Камал Нагайбаев. – Если мясо или молочная продукция реализуется без ветсвидетельства, значит, эта продукция никем не проверялась и продавец не может гарантировать ее безопасность. К тому же, нарушены условия хранения: для торговли мясом и рыбой необходимо холодильное оборудование либо соответствующая температура, для рыбы, например, не выше минус 18 градусов. Сегодня на улице намного теплее.

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