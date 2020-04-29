В Иркутске ежедневно проверяют около полутора тысяч торговых точек

Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В период с 25 по 28 апреля в Иркутске проверили более 6500 объектов торговли. Выявлено 66 нарушений в работе организаций, которые имеют право осуществлять свою деятельность.

Преимущественно это нарушения масочного режима и неиспользование перчаток в контакте с покупателями, несоблюдение социального дистанционирования, сообщает пресс-служба мэрии.

Структурные подразделения администрации Иркутска, начиная с 28 марта, проводят ежедневные проверки в соответствии с указом Губернатора Иркутской области о введении режима повышенной готовности, который ограничивает работу объектов торговли. Как правило, среди нарушителей требований магазины продуктовых и продовольственных товаров, цветочные, автозапчастей, а также банки и обувные салоны.

– Среди прочих сегодня проведена проверка крупных торговых центров «Сильвер Молл» и «Юбилейный». Все предприниматели уведомлены о требованиях к осуществлению своей деятельности. Предъявляемые требования соблюдаются, сотрудники работают в масках и перчатках, между покупателями соблюдается дистанция полтора-два метра. При этом выявлен факт работы магазина одежды, деятельность которого не входит в перечень разрешенных. Предпринимателю вручено соответствующее уведомление, деятельность магазина приостановлена, – пояснила заместитель председателя комитета по управлению Свердловским округом Иркутска Валентина Осипова.