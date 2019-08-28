В Иркутске может быть создан медико-производственный технопарк

Иркутск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске рассматривают возможность создания медико-производственного технопарка.

Об этом корейской делегации рассказали представители руководства ООО «Медтехсервис».

Технопарк предполагается создать на площадке рядом с заводом. Она позволяет разместить там помещения общей площадью около семи тысяч метров.

– Из них около полутора тысяч мы хотим забрать под свои предприятия с целью расширения – под третью-четвертую линии, – отмечают представители руководства. – И 3-4 тысячи можно выделить другим желающим развивать технологии в сфере медицинской промышленности. За счет этого можно как обеспечивать внутренний рынок и решать проблему импортозамещения, так и отправлять на экспорт. Здесь строительство обходится дешевле, дешевая электроэнергия. И себестоимость продукции выходит намного ниже – ее выгоднее продавать. У нас есть компетентная команда, способная заниматься от организации строительства до получения разрешительной документации. То есть сегодня есть все ресурсы и возможности для реализации новых проектов.

Сейчас по вопросу создания здесь технопарка уже достигнуты предварительные договоренности с министерством экономического развития РФ, министерством промышленности и торговли РФ и Ассоциацией кластеров и технопарков России.