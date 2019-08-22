В Иркутске объявлен конкурс на предоставление субсидии предпринимателям

Иркутск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске объявлен конкурс по предоставлению субсидий на возмещение арендных платежей малому и среднему бизнесу.

Прием документов на участие в конкурсе открыт с 19 августа по 20 сентября, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Субсидия предоставляется в размере 50% от суммы, фактически уплаченной по договорам аренды, но не более 300 тысяч рублей одному заявителю.

Основные критерии отбора:

• юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства города Иркутска, сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

• состоящие на налоговом учете в Иркутске и осуществляющие свою деятельность на территории города;

• срок деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства от 1 года до 5 лет с момента государственной регистрации;

• не имеющие задолженности по налогам и сборам, по возврату субсидий в бюджет города Иркутска.

Кроме того, предприниматели – конкурсанты должны осуществлять деятельность по следующим направлениям:

• раздел С «Обрабатывающие производства»;

• класс 72 «Научные исследования и разработки» раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая»;

• раздел Р «Образование»;

• раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;

• класс 63 «Деятельность в области информационных технологий» раздела J «Деятельность в области информации и связи».

Документы принимаются по адресу: г. Иркутск ул. Марата 14, 2этаж, каб. 205. подробная информация по телефонам: 8(3952) 52-02-87, 52-02-88.