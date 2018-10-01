В Иркутске открыли центр «Мой бизнес»

Иркутск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Центр оказания услуг «Мой бизнес» открылся в Иркутске. Специализированное окно входит в состав региональной сети многофункциональных центров «Мои Документы».

Как сообщает пресс-служба МФЦ, «Мой бизнес» будет заниматься обслуживанием субъектов малого и среднего бизнеса. В одном окне предприниматели смогут оформить документы для регистрации ИП или ООО, открыть расчетный счет, получить необходимые справки, поставить коммерческую недвижимость на кадастровый учет, зарегистрироваться на портале бизнес-навигатора МСП, узнать о мерах и способах государственной поддержки предпринимательства в Иркутской области и многое другое. Следующим шагом станет открытие центра оказания услуг «Мой бизнес» в моногороде.

Также в пресс-службе МФЦ сообщают, что в их официальном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» запущена серия опросов по бизнес-тематике. На основе ответов проведут анализ потребностей предпринимателей и, опираясь на него, планируют работать над внедрением новых сервисов и расширением перечня предоставляемых услуг для бизнеса.

КООРДИНАТЫ:

Новый отдел находится в коворкинге «Точка кипения» в БЦ «Троицкий».

Адрес: Иркутск, ул. 5-ой Армии, 2/1, 6 этаж.

Режим работы окна:

Вторник, четверг: 10.00 - 19.00

Среда, пятница: 10.00 - 18.00

Перерыв 13.00 - 14.00

Суббота: 11.00 - 15.00

Первая среда месяца - неприёмный день.