В Иркутске открылось представительство одного из крупнейших туроператоров России

Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске открылось официальное представительство туроператора TUI. Это один из крупнейших туроператоров России.

На церемонии открытия офиса присутствовали представители центрального офиса компании, региональных и муниципальных органов власти, общественных организаций и туристического бизнеса. В общей сложности собралось более сотни гостей. Представителей туристического бизнеса интересовало расширение географии полётов из Иркутска. Сейчас TUI предлагает туристам из Иркутска туры в Турцию, Таиланд, Индонезию.

– Агенты рады приходу нового крупного игрока на рынок, ждут наших программ, большой интерес к Кипру и к нашему продукту в Турции, – отметила руководитель кластера Сибирь и Дальний Восток TUI Россия Светлана Кичигина.

Привлекла турагентов и возможность открыть офис под вывеской TUI.

– Иркутские турагенты проявили большой интерес к франшизе, задавали много вопросов», - поделилась после церемонии открытия руководитель группы регионального развития TUI Россия Екатерина Васильева.

Кстати, помимо выездного туризма TUI активно работает на рынке внутреннего туризма и совместно с представителями турбизнеса в регионах создаёт собственные маршруты.

– Совместно с администрацией и турбизнесом Иркутска нас также ждет большая работа по продвижению региона, – рассказала заместитель директора по работе с органами власти (GR) и коммуникациям TUI Россия Светлана Гонецкая. – В перспективе представительство будет заниматься координацией приема туристов, приезжающих на Байкал.

В ближайших планах TUI – расширить присутствие в регионах и увеличить число региональных представительств до 38 офисов и отправить на отдых в 2020 году 3 миллиона туристов.

Напомним, что в апреле 2018 года агентство по туризму Иркутской области заключило соглашение о сотрудничестве с TUI Россия. В рамках соглашения стороны намерены способствовать формированию в Байкальском регионе единого туристического пространства, поддерживать региональные туристские проекты и продукты, оказывать содействие в создании новых межрегиональных брендовых маршрутов и привлечению потоков иностранных туристов в регион. Акцент в совместной работе будет сделан на продвижение туристских продуктов Иркутской области, в том числе на увеличение продолжительности турсезона.