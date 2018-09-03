В Иркутске полиция изъяла шесть тонн нелегального алкоголя

Иркутск, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полиция изъяла 12 тысяч бутылок, содержащих шесть тонн нелегального алкоголя.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, МУ МВД «Иркутское» совместно с коллегами из ГУ МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии пресекли деятельность организованной этнической группы, участники которой подозреваются в изготовлении и реализации поддельной спиртосодержащей продукции на территории областного центра.

Полицейские установили причастность к противоправной деятельности пяти местных жителей. Задержанный ранее судимый 52-летний иркутянин, который по предварительной информации является организатором нелегального бизнеса, занимался хранением и сбытом фальсифицированной алкогольной продукции с поддельными федеральными специальными марками.

Крупная партия нелегального алкоголя была обнаружена и изъята оперативниками в ходе обыска его гаражного бокса в Куйбышевском районе. В дальнейшем сыщики вышли на след его подельника. По имеющейся информации, 31-летний мужчина приобрел часть нелегальной алкогольной продукции и хранил ее в контейнерах на одном из рынков Иркутска для последующей реализации на собственном объекте торговли. Кроме того, еще 240 бутылок спиртосодержащей продукции было изъято у торгового представителя одной из крупных компаний города.

В общей сложности в ходе обысков сотрудники полиции изъяли более шести тонн спиртосодержащей продукции, а именно порядка 12 тысяч бутылок алкоголя различных наименований с поддельными федеральными марками. Общая стоимость изъятого алкоголя, образцы которого были направлены на исследование, составила более миллиона рублей.

Сейчас в отношении подозреваемых следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ – производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание на срок до шести лет. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, полицейские устанавливают возможные каналы сбыта и реализации спиртосодержащей продукции на территории города и области.