В Иркутске предложено объединить два МУПа

Иркутск, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Руслан Болотов предложил объединить два МУПа – «Службу эксплуатации мостов» и «ИркутскАвтодор». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

У «Службы эксплуатации мостов» на сегодня складывается положительный финансовый баланс, однако, общая выручка за последний год существенно сократилась. Потому, считает градоначальник, необходимо проработать механизмы, чтобы предприятие занималось не только текущим содержанием мостов, но также могло ремонтировать их, в том числе капитально.

Что касается объединения двух МУПов, то на сегодня оба они занимаются текущим ремонтом и содержанием объектов городского хозяйства. Такая деятельность должна осуществляться комплексно, работа организаций должна быть синхронизированной. Объединение муниципальных предприятий позволит вывести её на качественно новый уровень.

Отметим, на сегодня в перечне обслуживания «Службы эксплуатации мостов» организации находится 52 искусственных сооружения на городских автодорогах, включая участок берегоукрепления реки Ушаковка, пруд «Искринский», а также очистные сооружения левого и правого берега Академического моста.

Предприятие осуществляет уборку территории: сбор и вывоз мусора, очистку от снега и льда мостовых сооружений и автомобильных дорог, санитарную уборку, выкашивание травы, мытье барьерных ограждений, надзор и текущий ремонт городских искусственных сооружений.