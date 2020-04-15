В Иркутске при проверке торговых точек выявили 140 нарушений

Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 апреля прошли массовые проверки торговых объектов. Проверено более 60 торговых центров, 2300 торговых точек, предприятий, организаций и учреждений.

Как сообщает пресс-служба мэрии, рейды провели специалисты администрации города совместно с представителями правоохранительных органов в соответствии с указом губернатора Иркутской области о введении режима повышенной готовности (№59-уг от 18 марта 2020 года), ограничивающим работу торговых центров в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

В ходе проверок торговых точек выявлено 140 различных нарушений. В частности, в небольших магазинах не соблюдается масочный режим при продаже промышленных и продовольственных товаров; при продаже табачных изделий не всегда обеспечена дистанция 1,5-2 метра между покупателями; возобновили деятельность салоны красоты, в которых персонал работает в общих помещениях, а не в отдельных кабинетах. За несоблюдение требований нарушителям грозит приостановление деятельности на 90 суток или штраф. Для индивидуальных предпринимателей его размер составляет от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей.

В ходе проверок торговых центров нарушений выявлено не было: 46 работают частично и выполняют все предусмотренные требования, 15 объектов закрыты полностью.

При проверке торговых объектов и организаций, которые продолжают деятельность на законных основаниях, особое внимание уделяется соблюдению мер по обеспечению безопасности, защите жизни и здоровья работников и посетителей. Контролируется наличие масок и перчаток, антисептических средств, обеспечение достаточной циркуляции воздуха, уборка помещений дезинфицирующими средствами, соблюдение социального дистанцирования.