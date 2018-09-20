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21.09.2018

В Иркутске проходит международный саммит молодежных лидеров в области водных ресурсов

Иркутск, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в рамках второго Байкальского международного экологического водного форума проходит международный саммит молодежных лидеров в области водных ресурсов.

В нем принимают участие представители России, Пакистана, Болгарии, Шри-Ланки, Эфиопии, Судана, Сербии, Камбоджи, Франции, Канады, Афганистана, Таджикистана, Бразилии и других стран.

– Второй Байкальский международный экологический водный форум в значительной степени ориентирован на работу с молодым поколением - не только молодежью, но и школьниками и дошкольниками. Потому что наша главная задача – не уборка и очистка, а чтобы живущие на берегах Байкала чувствовали свою ответственность за происходящее вокруг него, в том числе – и за чистоту, – поприветствовал гостей и участников саммита губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Он напомнил, что Байкал – это 20% мировых запасов пресной воды и 80% – российских запасов. Также губернатор подчеркнул, что во всех озерах содержится в 80 раз больше пресной воды, чем в реках.

– Пресная вода – сейчас главная проблема, так как многие люди не имеют доступа к ней. И если мы решим проблему с озерами, мы решим и эту задачу, – отметил Сергей Левченко.

На саммите выступили представители разных стран, рассказавшие, с какими проблемами с пресной водой столкнулись их государства и как эти задачи решаются. Представители Приангарья также поделились своими идеями о решении экологических проблем, в том числе – проектами, разработанными в рамках молодежного форума «Байкал».

Кроме того,  в рамках саммита прозвучали предложения, каким может стать слоган третьего Байкальского международного экологического водного форума.

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