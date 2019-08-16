Иркутск, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске прошел Байкальский международный форум партнеров ТПП Восточной Сибири, посвященный 45-летнему юбилею палаты. В рамках мероприятия работала универсальная выставка товаров и услуг. В торжественном открытии приняли участие президент ТПП ВС Алексей Соболь, первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев, исполнительный директор делового совета по сотрудничеству Монголии с Россией Энэбиш Оюунтэгш, президент Хэйлунцзянской ассоциации экономических исследований и выставок (КНР) Лю Куйжень, вице-президент Китайско-Европейской Ассоциации технико-экономического сотрудничества Чэнь Цзинюе, генеральный директор Гомельского отделения БелТПП Марина Филонова, представители бизнес-сообщества, руководители крупных международных компаний и дипломатических ведомств. Как было заявлено в начале, цель форума – укрепление взаимодействия ТПП Восточной Сибири с органами власти, общественными институтами, международными организациями, а также установление взаимовыгодных контактов с представителями делового сообщества России и других стран. По задумке организаторов, Байкальский форум партнеров – эффективная, постоянно действующая площадка для взаимодействия бизнеса, общества и власти, где можно обсудить стратегические инициативы социально-экономического развития региона, а также найти конкретные решения по улучшению инвестиционного климата. В своем приветственном слове Алексей Соболь заметил, что форум – территория возможностей. – Надеемся, что здесь будут встречаться бизнесмены как нашего региона, так и наших ближайших соседей и зарубежных стран. Это территория, на которой будут представлены новые разработки, товары, новые виды услуг. Это территория, где появятся какие-то новые контакты и, возможно, даже контракты. Ведь здесь в рамках выставки собралось несколько десятков компаний, среди которых – крупный агропромышленный комплекс из Белоруссии, торговые и производственные компании Китая, Монголии, представители регионального малого и среднего бизнеса. Поэтому я желаю всем присутствующим успешной, плодотворной работы, новых контактов, друзей и партнеров, – отметил Алексей Соболь. Первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев отметил, что областное правительство всегда было и остается надежным партнером ТПП Восточной Сибири, которая играет важную роль в системе палат РФ. – Мы видим, насколько сегодня заинтересовано бизнес-сообщество, наши иностранные партнеры, все те, кто всегда служили интересам развития экономики, в повышении ее престижа как на внутрироссийском уровне, так и на международном. Юбилей – это не только повод для подведения некоторых итогов. Это – гарантия того, что мы вправе строить и ставить перед собой грандиозные планы и успешно их реализовывать, –подчеркнул Владимир Дорофеев. Марина Филонова, приветствуя собравшихся, заметила, что сибиряки – особый народ. – Также, как мы говорим, что полещуки – это белорусы, но со знаком качества. Я уверена, что экономическое сотрудничество между нашими регионами сложится обязательно, потому что у Гомельской и Иркутской областей есть крупный промышленный потенциал и этому обязательно должно быть финансовое и результативное подтверждение, – отметила Марина Филонова. Затем высказались китайские и монгольские гости. Они отметили высокую заинтересованность в сотрудничестве с Иркутской областью. В частности, Монголию интересует закупка сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, реализация на территории региона мясной продукции, а также приобретение сырья для мясоперерабатывающей промышленности. После осмотра выставки товаров и услуг, хозяева и гости приняли участие в пленарном заседании на тему: «Поддержка малого и среднего предпринимательства. Экспортный потенциал и возможности Иркутской области». Замгубернатора Иркутской области отметил, что регион всегда принимает участие в поддержке бизнес-сообщества. Национальные проекты, реализующиеся на территории региона, в той или иной степени нацелены на малые и средние предприятия. Показательна в этом случае поддержка, которую получили бизнесмены территорий, пострадавших от наводнения. Это, по словам Владимира Дорофеева, беспрецедентная мера. Однако, по словам спикеров, доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны за последние десятилетия не только не увеличивается, скорее наоборот. По данным статистики, за первую половину 2019 года количество малых и средних предприятий сократилась на 8%. Число сотрудников, занятых в отрасли, снизилось более чем на 257 тысяч человек. Многие актуальные проблемы бизнеса не решаются годами. Вся надежда – на национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». О нем, кстати, говорили на отдельной секции форума. Система ТПП в России нужна для того, чтобы доносить проблемы бизнесменов до органов власти. Также палаты предоставляют комплекс услуг, необходимых малому и среднему бизнесу – консультации, юридическая поддержка, бизнес-миссии, выставки и многое другое. В том числе – выход на экспорт. – Последнее время наши малые и средние предприятия Иркутской области стали выходить на экспорт с нетрадиционными товарами. Раньше об этом не говорили вообще. А теперь у той же «Янты» количество экспортированных товаров за год выросло на 30%. То же касается наших дикоросов, товаров фармацевтической отрасли. Потенциал есть, но пока не все возможности использованы. Для этого форум и затеян – помогать нашим предпринимателям искать партнеров за пределами нашей территории, – обратил внимание Алексей Соболь. Участники мероприятия отметили, что перед бизнес-сообществом стоит серьезнейшая задача – к 2024 году в два раза увеличить долю несырьевого экспорта в сегменте малого и среднего предпринимательства. Затем поговорили об инвестициях и потенциале Иркутской области. Заместитель министра экономического развития региона Марина Петрова отметила, что экономика региона характеризуется устойчивым ростом. Валовый региональный продукт оценивается в 1,3 триллиона рублей, объем инвестиций в основной капитал составляет 316 миллиардов рублей. В сравнении с предыдущим годом рост составил около 20%. Самыми инвестиционно привлекательными направлениями сейчас являются обрабатывающая промышленность, фармацевтический кластер, газохимический комплекс, золотодобыча, машиностроение, сельское хозяйство. Также интересно все, что связано с Байкалом: в региона развивается туристско-рекреационный кластер. Иркутская область открыта для инвесторов. В регионе создана система мер поддержки, которая включает в себя льготы и преференции для всех, кто захочет вложить средства в развитие региональных предприятий. «Агентство инвестиционного развития» сопровождает инвесторов и помогает им наладить взаимодействие с предприятиями Иркутской области. Затем опытом в экспорте и взаимодействии с инвесторами поделились такие инновационные предприятия региона, как «Фармасинтез» и «Медтехсервис». Первые имеют в портфеле препаратов три инновационных средства для борьбы с туберкулезом, сахарным диабетом и послеоперационными спайками. Таких лекарств нет больше нигде в мире. Вторые изобрели тест-полоски и глюкометры нового образца. Вклад этих компаний в экономику региона огромный. По итогам пленарного заседания Алексей Соболь заметил, что миссия ТПП – оказывать поддержку развитию малого и среднего предпринимательства. – Для этого у нас есть все возможности, профессиональные кадры. Мы можем оказывать любую помощь: консультации, поможет найти партнеров, заключить контракт или договор, оказать юридическую и финансовую поддержку. Сегодня на форуме мы еще раз показали наши возможности и пригласили на встречу предпринимателей, которые имеют новые проекты. У них есть интерес расширить сферу деятельности. Плюс к нам приехали бизнесмены из Китая, Монголии, которые очень заинтересованы в закупках нашей пищевой и перерабатывающей промышленности. Есть среди гостей и те, кто никогда прежде не были в нашем регионе, – отметил Алексей Соболь. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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