В Иркутске проверят точек продаж пиротехники

Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 16 декабря стартуют проверки точек продаж пиротехники. Мониторинг проводят активисты Иркутского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» в рамках партийного проекта «Народный контроль», сообщает пресс-служба реготделения политической организации. Молодогвардейцы проверят пункты продажи пиротехники и ознакомятся с документацией. В случае выявленных нарушений составят обращение в Роспотребнадзор. В преддверии новогодних праздников учащаются несчастные случаи при использовании контрафактных изделий пиротехнической продукции. Больший процент пострадавших приходится на детей и подростков. Как отмечают в «Единой России», из-за неправильного обращения с пиротехникой праздник может обернуться катастрофой. К сожалению, травмы и возгорания – частые спутники новогодних торжеств. За семь лет в России от пиротехники пострадали около трех тысяч человек, а 11 погибли. Из-за некачественной продукции и несоблюдения требований инструкции серьезно пострадали более 700 детей. Отметим, мониторинг пиротехнической продукции проходит в рамках проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия», региональным координатором которого является депутат областного парламента Артём Лобков. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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