|Экономика / Бизнес
|24.01.2020
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В Иркутске пройдет городской конкурс по охране труда
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Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске пройдет городской конкурс «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) Иркутска по проведению работы в сфере охраны труда» по итогам 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Подать заявки можно с 1 февраля до 1 марта 2020 года.
– Конкурс призван привлечь внимание работодателей и специалистов по охране труда к обеспечению здоровых и безопасных условий, а также активизировать работу по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, – отметила начальник отдела труда и управления охраной труда комитета по бюджетной политике и финансам администрации Иркутска Наталья Козырева.
Конкурсные материалы необходимо предоставить в отдел труда и управления охраной труда департамента закупок, ценового, тарифного регулирования и трудовых отношений комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.
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