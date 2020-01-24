В Иркутске пройдет городской конкурс по охране труда

Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске пройдет городской конкурс «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) Иркутска по проведению работы в сфере охраны труда» по итогам 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Подать заявки можно с 1 февраля до 1 марта 2020 года.

– Конкурс призван привлечь внимание работодателей и специалистов по охране труда к обеспечению здоровых и безопасных условий, а также активизировать работу по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, – отметила начальник отдела труда и управления охраной труда комитета по бюджетной политике и финансам администрации Иркутска Наталья Козырева.

Конкурсные материалы необходимо предоставить в отдел труда и управления охраной труда департамента закупок, ценового, тарифного регулирования и трудовых отношений комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.

КООРДИНАТЫ:

Заявки принимаются по адресу: Иркутск, улица Ленина, 14, кабинет 412.

Более подробная информация (положение, форма заявки и таблица показателей) – по ссылке .