В Иркутске сменили адрес две налоговые инспекции

Иркутск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - ИФНС по Октябрьскому округу Иркутска и МИ ФНС №19 по Иркутской области переехали и теперь располагаются по адресу: Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 47В.

Как сообщает сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области, прием налогоплательщиков осуществляется в едином операционном зале в штатном режиме.