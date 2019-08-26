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Экономика / Бизнес
27.08.2019

В Иркутске состоится Байкальский медицинский бизнес-форум

Иркутск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский медицинский бизнес-форум «Частная медицина – курс на результат» состоится 19 сентября 2019 года в Иркутске.

Как сообщают организаторы, на нем ожидается более 300 участников. Форум представляет собой событие российского масштаба, направленное на решение актуальных задач общенационального значения, напрямую связанных с вопросами качества и доступности медицинских услуг в лечебных учреждениях различных форм собственности.

Для участия в форуме будут приглашены владельцы и руководители частных медицинских организаций, государственных лечебно-профилактических учреждений из Центрального федерального округа, Забайкальского и Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Хакасии, Тывы.

Основной целью мероприятия является создание дискуссионной площадки, на которой вместе соберутся федеральные и региональные спикеры, успешные руководители ведущих медицинских организаций российского и международного уровня, представители органов власти, курирующие вопросы здравоохранения и медицины, руководители медицинских образовательных учреждений, научное сообщество, главные врачи государственных и частных клиник, ведущие специалисты территориального фонда обязательного медицинского страхования и страховых компаний, специалисты по качеству и сервису в сфере медицины.

Организатором форума выступит СРО «Национальная ассоциация медицинских организаций», в состав которой входит 197 отраслевых организаций из 51 региона России. Мероприятие пройдет при поддержке компании «Philips» и федеральной сети медицинских и диагностических клиник ГК «Эксперт».

В числе приглашенных гостей форума: заместитель министра здравоохранения РФ – Олег Салагай и министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

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