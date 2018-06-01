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Экономика / Бизнес
01.06.2018

В Иркутске состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Иркутскэнерго»

Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - 1 июня 2018 года в Иркутске состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Иркутскэнерго» (входит в En+ Group). Явка акционеров составила 96,36 %, сообщает пресс-служба компании.

Акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год. Выработка электроэнергии ПАО «Иркутскэнерго» снизилась по сравнению с фактом прошлого года на 3%, что связано с продолжившимся в 2017 году аномальным маловодьем Ангарского каскада. Тем не менее, в условиях конкурентного ценообразования на ОРЭМ продажи выросли при одновременном сдерживании затрат, что позволило увеличить чистую прибыль по РСБУ на 31,7% – до 22,34 млрд. рублей. Выручка выросла на 1,5% и составила 85,4 млрд. рублей.

Совет директоров ПАО «Иркутскэнерго» избран в следующем составе:

1. Абоймов Сергей Иванович – Директор направления ООО «Эн+Менеджмент»;

2. Иванов Егор Михайлович – Директор по контролю и аудиту ООО «Эн+Менеджмент»;

3. Кирюхин Владимир Алексеевич – Генеральный директор ООО «Эн+девелопмент»;

4. Колмогоров Владимир Васильевич – Директор технической инспекции АО «ЕвроСибЭнерго»;

5. Лымарев Андрей Владимирович – Технический директор АО «ЕвроСибЭнерго»;

6. Орехов Кирилл Николаевич – Директор направления ООО «Эн+Менеджмент»;

7. Попов Игорь Сергеевич – Заместитель генерального директора ООО «Эн+девелопмент»;

В состав ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго» избраны:

1. Легенза Станислав Владимирович – Финансовый директор ООО «Компания «Востсибуголь»;

2. Лобанов Александр Михайлович –  Руководитель технического департамента АО «ЕвроСибЭнерго»;

3. Новожилов Александр Игоревич – главный инспектор технической инспекции ООО «ЕвроСибЭнерго - распределенная генерация»;

4. Рафеева Юлия Викторовна – Заместитель финансового директора – финансовый контролер АО «ЕвроСибЭнерго»;

5. Талалыкина Елена Германовна –  Главный бухгалтер АО «ЕвроСибЭнерго».

ООО «Интерком-Аудит» утверждено аудитором на 2018 год для бухгалтерской отчетности ПАО «Иркутскэнерго», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета.

Также акционеры одобрили сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Председатель совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» Андрей Лихачев:

«В 2017 году Общество продемонстрировало стабильный уровень экономической устойчивости, сохранило долю рынка и обеспечивало бесперебойное энергоснабжение потребителей. Темпы роста EBITDA существенно превысили темпы роста выручки. Большая часть инвестиций была направлена на реализацию проектов технического перевооружения, модернизации и реконструкции, в том числе оборудования ТЭЦ, ГЭС и тепловых сетей. Также следует отметить, что Иркутскэнерго уделяет должное внимание охране окружающей среды и инвестирует значительный объем средств в природоохранные мероприятия. Экологическая политика осуществляется в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и направлена на снижение воздействия производства на окружающую среду».

По сообщению пресс-службы ПАО «Иркутскэнерго»

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