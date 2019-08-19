В Иркутске стартовал региональный этап конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма»

Иркутск, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 августа стартовал региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.

Мероприятие проводится ежегодно с 2012 года. Его организатор - Федеральное агентство по туризму совместно с органами власти и отраслевыми объединениями в сфере туризма. Организатором регионального этапа в Приангарье является агентство по туризму Иркутской области.

Цель конкурса – повысить качество обслуживания и статус туристских профессий, привлечь квалифицированных специалистов, рассказать о достижениях и передовом опыте в индустрии туризма. В конкурсе могут принять участие работники организаций туристской индустрии, стаж которых составляет не менее трех лет по соответствующей профессии и надлежащим образом исполняющие свои трудовые функции.

В 2018 году представители Иркутской области впервые заняли призовые места во всероссийском конкурсе.

В конкурсе заявлены следующие номинации: лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения; лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму; менеджер по детско-юношескому туризму; специалист в сфере доступного туризма; лучший экскурсовод (гид); гид-переводчик; лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная).

Всего для участия в региональном этапе подано 40 заявок. Соревнования регионального этапа проходят в «Региональном институте кадровой политики и непрерывного профессионального образования».

Теоретический этап конкурса предполагает решение теста. Практический этап проводится в устной форме: конкурсант решает одну профессиональную задачу (кейс).

По итогам конкурса победителей наградят дипломами и денежными сертификатами в магазины цифровой и бытовой техники Иркутска. За первое место полагается сертификат на семь тысяч рублей, за второе – четыре тысячи, за третье – две тысячи рублей.

Победители примут участие в федеральном этапе конкурса, который пройдет с 20 августа по 15 ноября 2019 года в онлайн-режиме.