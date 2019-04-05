|Экономика / Бизнес
|07.04.2019
|
|
В Иркутске суд принял решение о конфискации и уничтожении контрафактных кукол
|
Иркутск, 7.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске суд принял решение о конфискации и уничтожении более семи тысяч контрафактных кукол.
Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска, им рассмотрены два дела об административных правонарушениях, связанных с ввозом экземпляров произведений (кукол) для извлечения дохода в случаях, если эти экземпляры являются контрафактными в соответствии с законодательством РФ.
Фирме, привезшей кукол, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, с конфискацией и уничтожением имущества, то есть кукол в количестве 7 тысяч 668 штук.
Напомним, партия кукол, похожих на Барби, была задержана Иркутской таможней в конце марта.
ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram
ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram