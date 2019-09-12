|Экономика / Бизнес
|13.09.2019
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В Иркутске уничтожили 20 тонн опасного картофеля
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Иркутск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На полигоне ТКО под Иркутском уничтожена крупная партия картофеля, зараженного двумя опасными заболеваниями, в том числе золотистой картофельной нематодой, способной нанести непоправимый ущерб сельскому хозяйству региона.
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, карантинные объекты выявлены в партии свежего картофеля массой 19,9 тонны. Груз прибыл в областной центр автомобильным транспортом из КНР и сопровождался фитосанитарным сертификатом. Госинспекторы надзорного ведомства на таможенном посту отобрали пробы клубней, направив их в испытательную лабораторию Иркутского филиала ВНИИКР (Всероссийский институт карантина растений). Экспертиза установила заражение продукции карантинными для РФ объектами – золотистой картофельной нематодой и вироидом веретеновидности клубней картофеля.
В итоге на полигон ТКО в Иркутском районе было доставлено 813 мешков зараженного картофеля. Весь зараженный картофель уничтожен под контролем инспекторов Иркутского таможенного поста и Россельхознадзора.
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