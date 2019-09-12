В Иркутске уничтожили 20 тонн опасного картофеля

Иркутск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На полигоне ТКО под Иркутском уничтожена крупная партия картофеля, зараженного двумя опасными заболеваниями, в том числе золотистой картофельной нематодой, способной нанести непоправимый ущерб сельскому хозяйству региона. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, карантинные объекты выявлены в партии свежего картофеля массой 19,9 тонны. Груз прибыл в областной центр автомобильным транспортом из КНР и сопровождался фитосанитарным сертификатом. Госинспекторы надзорного ведомства на таможенном посту отобрали пробы клубней, направив их в испытательную лабораторию Иркутского филиала ВНИИКР (Всероссийский институт карантина растений). Экспертиза установила заражение продукции карантинными для РФ объектами – золотистой картофельной нематодой и вироидом веретеновидности клубней картофеля. В итоге на полигон ТКО в Иркутском районе было доставлено 813 мешков зараженного картофеля. Весь зараженный картофель уничтожен под контролем инспекторов Иркутского таможенного поста и Россельхознадзора. СПРАВКА: Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) – микроскопический круглый червь, развивающийся в корнях растения-хозяина. Кроме картофеля, червь может выбрать томаты, перцы, баклажаны и другие пасленовые культуры. Этот опасный карантинный вредитель переносится на новые территории с транспортными средствами и орудиями труда, с тарой, растительными остатками, клубнями, корнеплодами, с рассадой, а зараженная почва, содержащая цисты нематоды, является основным источником ее распространения.

Вироид веретеновидности клубней картофеля (Potato spindle tuder viroid) – возбудитель готики картофеля, при заражении штаммами PSTVd клубни зараженных растений картофеля обычно уменьшаются в размере, может происходить их удлинение, деформация, растрескивание, скручивание, они могут приобретать гантелевидную форму. Патоген поражает все растения семейства пасленовых, вироид очень быстро распространяется по всем частям растения, включая ботву, клубни и даже семена. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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