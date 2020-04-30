В Иркутске усилии контроль за работой магазинов

Иркутск, 2.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске ужесточили контроль за работой торговых точек в период майских праздников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На территории Иркутска и региона с 1 по 11 мая будут функционировать магазины, которые реализуют продукты и товары первой необходимости, а также аптеки. Работа торговых центров и торговых домов (за исключением продуктовых магазинов и аптек) в этот период не рекомендована.

Арендодатели и арендаторы за это время должны не только провести дезинфекцию, но и оформить все договорные отношения по противопожарной защите. Собственникам всех торговых центров необходимо провести ревизию систем противопожарной защиты, проверить их работоспособность.

– Оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции становится все сложнее, тем более, когда счёт идёт уже не на дни, а на недели. В самом начале в нашем городе уровень самоизоляции был одним из самых высоких по России. Сегодня он ощутимо снизился и, как следствие, произошёл рост заболеваемости. Поэтому крайне важно в эти дни продолжить соблюдение рекомендованных мер, – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.

В период майских праздников сотрудники администрации города совместно с представителями правоохранительных органов продолжат проводить рейды по торговым объектам. Уведомления о нарушениях будут направляться в соответствующие ведомства, говорят в администрации Иркутска.