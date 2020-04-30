В Иркутске в ходе рейдов по торговым центрам выявлено более 25 нарушений

Иркутск, 3.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В период майских праздников сотрудниками администрации Иркутска совместно с представителями правоохранительных органов, ГУ МЧС России по Иркутской области продолжаются контрольные рейды по объектам торговли. Ежедневно проверки проходят более чем в 80 торговых центрах во всех округах города.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, по состоянию на 3 мая полностью закрыты 25 крупных торговых центров в Правобережном округе, 3 – в Октябрьском, 7 – в Свердловском, 3 – в Ленинском. Например, приостановлена деятельность МФЦ «Новый», ТРК «Модный квартал». В большинстве торговых центров, таких как «Фортуна Гранд», «Лермонтов», «Сильвер Молл», «Первомайский», «Линия», «Глазковский» для посещения открыты только аптеки и продуктовые павильоны.

В ходе рейдов проверяющими также выявлено более 25 нарушений санитарно-эпидемиологических правил. Отсутствует специальная разметка для соблюдения дистанции между покупателями, а также маски и перчатки у персонала. Всем нарушителям выдаются уведомления, информация передается в управление Роспотребнадзора и прокуратуру.

Напомним, в соответствии с Указом губернатора Иркутской области № 59-уг, на территории Иркутска и региона с 1 по 11 мая разрешена деятельность магазинов, которые реализуют продукты и товары первой необходимости, а также аптек. Работа торговых центров и торговых домов (за исключением продуктовых магазинов и аптек) в этот период не рекомендована.