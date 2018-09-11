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Экономика / Бизнес
12.09.2018

В Иркутске в День трезвости незаконно продавали пиво

Иркутск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в День трезвости, 11 сентября, полицейские выявили 19 фактов незаконной торговли пивом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 11 сентября в день запрета продажи алкоголя сотрудники МУ МВД «Иркутское» провели рейды для выявления нарушений правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Так, в ходе проведенных 107 проверок было выявлено 19 фактов незаконной реализации пива. К примеру, один из таких фактов был выявлен в торговом павильоне, расположенном в микрорайоне Юбилейный. Сотрудница магазина пояснила, что это ее первый рабочий день в павильоне и о запрете реализации алкоголя 11 сентября с 8.00 до 23.00 часов она не знала.

Сейчас в отношении владельца торгового объекта составлен административный протокол по части 3 статьи 14.16 КоАП – нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа для должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, для юридически лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Согласно данным статистики полиции, количество правонарушений в сфере реализации алкоголя в дни запрета, к примеру, 1 сентября в этом году значительно сократилось. Так из 80 проведенных проверок, факты реализации алкоголя были выявлены только в 13 торговых павильонах. Для сравнения в прошлом году из 85 проведенных проверок 1 сентября, в 25 объектах торговли были выявлены нарушения правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

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