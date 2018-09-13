В Иркутске в начале октября презентуют Единую электронную торговую площадку

Иркутск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Презентация Единой электронной торговой площадки (ЕЭТП) пройдёт в Иркутске 5 октября 2018 года. Организаторами мероприятия выступили АО «ЕЭТП», Банк ВТБ (ПАО), Торгово-промышленная палата Восточной Сибири, сообщает пресс-служба организации.

АО «Единая электронная торговая площадка» – это крупнейший национальный оператор электронных торгов для государственных заказчиков (44-ФЗ), госкомпаний (223-ФЗ) и коммерческих предприятий. Ее клиентами являются свыше 300 тысяч заказчиков и более 420 тысяч поставщиков, суммарный объем проведенных торгов превышает 13 трлн рублей.

АО «ЕЭТП» оказывает услуги государственным организациям, среди которых министерство обороны РФ, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральное агентство по туризму, министерство внутренних дел, МЧС, Федеральная антимонопольная служба, министерство сельского хозяйства РФ, Роскомнадзор, Федеральная таможенная служба, министерство культуры РФ, министерство юстиции РФ, Следственный комитет России, Федеральное дорожное агентство, Федеральное казначейство, Управление делами президента РФ и другие ведомства и подведомственные организации.

Проведение аукционов на «Единой электронной торговой площадке» позволило государственным органам существенно сэкономить бюджетные средства, в ходе торгов средняя экономия составила 18%.

В рамках мероприятия будут рассмотрены преимущества осуществления закупок на площадке ЕЭТП, новые виды электронных торгов и методы повышения эффективности закупок, изменения в 44-ФЗ, вступившие в силу с 1 июля 2018 года и 1 октября 2018 года, а также общие вопросы организации и осуществления закупок.

Главными спикерами презентации выступят руководитель УФАС по Иркутской области Александр Кулиш, руководитель Академии контрактных управляющих Александр Иванов (Москва), руководитель службы по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО) Владимир Хоткин, руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Иркутской области Александра Макарова.

Кроме того, в мероприятии примут участие представители правительства Иркутской области, главы муниципалитетов, руководители государственных структур, министерств, ведомств и подведомственных учреждений, представители бизнеса.