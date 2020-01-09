В Иркутске в отношении директора строительной компании возбуждено два уголовных дела

Иркутск, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью возбуждено два уголовных дела за уклонение от исполнения решений Арбитражного суда Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, согласно вступившим в законную силу судебным решениям организация, основным видом деятельности которой является строительство, обязана исполнить гарантийные обязательства по договорам и выполнить ремонтные работы в детских дошкольных учреждениях Иркутска и Усолья-Сибирского. А именно: произвести замену оконных блоков, покрасить стены в группах и коридорах, заменить кафельную плитку на полу и стенах, отремонтировать фонари уличного освещения, заменить деформированные крышки на песочницах, устранить дефекты в асфальтовом покрытии по внутреннему периметру территории детских садов, установить противоскользящее покрытие на пандусе и так далее.

Генеральный директор компании, зная о возбуждении исполнительных производств и будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ – неисполнение приговора суда, решения суда и иного судебного акта – действий к исполнению судебных решений не принимал. В связи с этим в отношении мужчины возбуждено два уголовных дела, которые по окончании расследования будут направлены для рассмотрения в суд.