В Иркутске в три раза вырос спрос на крыс в преддверии Нового года

Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Главный символ наступающего 2020 года – крыса – стал весьма популярен в России, в том числе и в Иркутске. В преддверии Нового года иркутяне решили обзавестись этим домашним питомцем – спрос на грызунов вырос почти в три раза по сравнению с прошлым годом, при этом предложение – на 9% за год, выяснили эксперты Авито. В среднем по городу покупка живого грызуна обойдется в 340 рублей, а сувенир в виде крысы стоит около 1200 рублей. Как отмечают аналитики, в целом по стране спрос на крыс вырос более чем в два раза за год. Наиболее популярными крысы оказались в российских столицах (18% от всего спроса по стране в Москве и 15% в Санкт-Петербурге). Далее по долям спроса находятся Воронеж (6% от общего спроса) и Новосибирск (4% от общего спроса). Иркутск по росту спроса на этих грызунов оказался на восьмом месте среди российских городов. По цене на крыс он занимает 11-е место, при этом подорожали эти животные в областном центре за год на 20%, тогда как во многих других городах цены на них пошли на спад. Для тех, кто не готов заводить крысу у себя дома в качестве питомца, есть альтернатива – сувенир или игрушка с изображением грызуна, отмечают на Авито. В целом по стране предложение игрушечных крыс за год возросло в 12 раз. Чаще всего символ наступающего года можно найти в Москве (22% от всех предложений по стране) и Санкт-Петербурге (10%). Еще 26% приходится на другие крупнейшие города, а оставшиеся 42% – на остальную Россию. В Иркутске средняя цена сувенира или игрушки в виде крысы составляет около 1200 рублей – это один из самых высоких ценников в стране. Средняя по России цена составляет 914 рублей. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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