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Экономика / Бизнес
19.09.2019

В Иркутске впервые проходит Байкальский медицинский бизнес-форум

Иркутск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 сентября впервые проходит Байкальский медицинский бизнес-форум. Его тема – «Частная медицина – курс на результат» – затронет вопросы взаимодействия частных и государственных клиник, работу негосударственных медучреждений в системе госгарантий, а также вопросы подготовки квалифицированных кадров для отрасли в целом.

Накануне форума в пресс-центре газеты «Областная» организаторы мероприятия рассказали, какова главная цель форума, какие вопросы будут на нем обсуждаться и что полезного и важного смогут почерпнуть для себя его участники.

Президент СРО «Национальная ассоциация медицинских организаций», совладелец и председатель правления ГК «Эксперт», председатель комитета Липецкой ТПП по предпринимательству в сфере здравоохранения Елена Латышева рассказала, что подобные мероприятия уже прошли в ряде городов страны, но Иркутск впервые принимает медицинский бизнес-форум. Его главная цель – организовать пространство, на котором руководители частных клиник, государственных медучреждений и представители органов власти, курирующие сферу здравоохранения, смогли обсудить развитие коммерческой медицины.

– Именно коммерческая медицина последние пять лет является драйвером развития отрасли в целом. Сегодня почти 65% населения пользуются услугами частных клиник. А если говорить в целом, то в России 58 тысяч организаций частной формы собственности и 2,6 тысяч – государственной. Это и есть игроки отрасли здравоохранения, – привела статистику Елена Латышева.

Она также добавила, что между ними образовался разрыв, поскольку государственные клиники подчиняются Минздраву РФ, а частные – нет. Поэтому их так важно объединить и интегрировать их деятельность между собой. Ведь независимо от форм собственности, главная задача всех медицинских учреждений – повысить эффективность деятельности организации, обеспечить качество и доступность помощи, а также работать в рамках пациентоориентированности, что повысит поток клиентов каждой медорганизации.

– Мы ожидаем, что присутствующие руководители смогут почерпнуть тот опыт и те кейсы, которыми будут делиться спикеры, – подытожила Елена Латышева.

Программа форума поделена на три важных блока: деятельность учреждений в рамках программы государственных гарантий, вопросы образования и подготовки медицинских кадров, а также государственно-частное партнерство, которое и является одной из точек взаимодействия частной медицины и государства.

Затем слово взял заместитель генерального директора по коммерческим вопросам сети клиник Скандинавия и «АВА-Петер» Дмитрий Горожанкин. Он на форуме расскажет о системе добровольного медицинского страхования. По его словам, это большой канал продаж, который иногда может достигать больше 50% выручки частных клиник – услуги по ДМС. Спикер объяснит, как это работает и как можно улучшить показатели.

Создатель сайта отзывов ProDoctorov.ru Сергей Федосов расскажет о клиентоориентированности. Некоторое время назад он создал портал, на котором реальные пациенты оставляют отзывы о реальных врачах и тем самым опередил курс государства на создание федерального регистра докторов.

– У моего проекта – две задачи. Найти пациенту того доктора, который реально будет заниматься его проблемами, а не футболить, а во-вторых, создать некое зеркало, к которому доктор сможет подойти, посмотреться и понять, что в его работе хорошо, а что надо скорректировать. Вот в каком направлении должна развиваться медицина. Частные клиники от государственных отличает сервисность. Но важно, чтобы частники правильно слышали своих пациентов, правильно понимали отзывы, – отметил Сергей Федосов.

Его коллега, заместитель председателя правления ГК «Эксперт» Владислав Шерстобоев добавил, что благодаря этому порталу собрана аналитика о типичных возражениях клиентов по поводу российской медицины. Сергей Федосов написал на эту тему уже не одну статью. По сути, получился букварь, который может взять на вооружение любой главврач любого учреждения и внедрить в свою систему.

Руководитель ОМС-направления клиник Скандинавия Ольга Комышева расскажет частным врачам об эффективности работы коммерческих клиник в системе обязательного медицинского страхования. Она заявила, что внедрение ОМС может быть достаточно эффективным. В некоторых частных учреждениях по линии ОМС оказывают до 50% услуг по определенным направлениям.

– Однако для частных клиник система ОМС – дебри, в которых мало кто разбирается и многие боятся туда идти. Несмотря на то, что это – целевое финансирование, можно сделать так, чтобы эти услуги приносили прибыль клинике. Я знаю, как этого добиться и поделюсь кейсами, – заверила Ольга Комышева.

Ее поддержали коллеги и отметили, что частные клиники все увереннее идут к тому, чтобы перейти на услуги обязательного медицинского страхования.

В целом медицинские бизнес-форумы уже доказали свою эффективность. В Иркутске теперь тоже сделан первый шаг к диалогу между частными и государственными клиниками.

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