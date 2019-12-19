В Иркутске вскрыли новую схему торговли нелегальной красной икрой

Иркутская область, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Нелегальную схему реализации тонны лососёвой икры вскрыли в Иркутске специалисты управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии с помощью системы «Меркурий». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в октябре этого года из Новосибирска в Иркутск поступила партия икры горбуши общим весом 996 кг, произведенной в Камчатском крае. Фирма-получатель оформила новый ветеринарный сертификат (эВСД), передав икру индивидуальному предпринимателю, который по данным ЕГРИП прекратил свою деятельность в июле 2019 года.

– Несмотря на это, по данным ФГИС «Меркурий», коммерсант расфасовал 12-килограммовые контейнеры в ёмкости по 0,5 кг. В результате транзакции срок годности икры незаконно продлевается на месяц, поменялись наименование и производитель (икра горбуши превратилась в икру лососевых рыб), – поясняют в управления Россельхознадзора. – Затем расфасованная продукция направлялась в торговый дом, расположенный по тому же адресу, что и фирма-получатель. При этом, согласно оформленным в информационной системе ветеринарным сертификатам, все операции были совершены в течение 20 минут. В последующий период красная икра была реализована в магазинах Приангарья, что также подтверждают оформленные в системе эВСД.

Сейчас ведётся работа по привлечению к ответственности хозяйствующих субъектов, участвующих в нелегальной схеме. Материалы направлены в УБЭП ГУ МВД России по Иркутской области для принятия правового решения.

СПРАВКА:

ФГИС «Меркурий» – Федеральная государственная информационная система разработана Россельхознадзором, предназначена для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории РФ в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.