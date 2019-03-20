В Иркутске задержали контрафактных кукол, похожих на Барби

Иркутск, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская таможня выявила партию из более чем 7,6 тысяч кукол, имитирующих изображение и дизайн кукол Барби. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По оценке правообладателя, материальный ущерб, связанный с нарушением авторских прав при ввозе товара, составил около 3 млн 767 тысяч рублей. Товар оформлялся по технологии удалённого выпуска товаров, так как был ввезён импортёром на склады, расположенные в Красноярске, а декларировался на Иркутском таможенном посту.

В декларациях на товары иркутской фирмой – обществом с ограниченной ответственностью к выпуску был заявлен товар «игрушка, изображающая людей – кукла пластмассовая с аксессуарами». Страной изготовителем игрушек и страной отправления товара был указан Китай.

Фото пресс-службы таможни

В ходе таможенного досмотра обнаружилось, что куклы обладают признаками конрафактности, так как визуально похожи и имитируют известную игрушку, известную всем как кукла Барби. Кроме того, куклы упакованы в индивидуальные картонные коробки, на которые также нанесены изображения, визуально имеющие сходство с куклами Барби. Авторское право на дизайн и изображение данной игрушки принадлежит компании «Maттелл Инк.» (Калифорния, США).

Представитель правообладателя в Российской Федерации подтвердил, что задержанный товар американской компанией не производился, и никаких лицензионных соглашений с иркутской фирмой-импортером не заключалось. В связи с этим правообладатель потребовал привлечь данную фирму к административной ответственности и принять меры к уничтожению контрафактного товара.

По факту нарушения фирмой-импортером авторских прав Иркутской таможней возбуждено два дела об административных правонарушениях.До рассмотрения данных дел в суде на товар наложен арест.

СПРАВКА:

Авторские права распространяются как на всё произведение в целом, так и на любую его оригинальную часть, а также название или персонаж произведения, выраженные в объективной форме. Согласно законодательству, правообладателю принадлежит исключительное право на зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности, организации (лица) не могут использовать такие товары без согласия правообладателя.