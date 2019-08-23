В Иркутске задержали шкатулки для украшений с оформлением под Louis Vuitton

Иркутск, 25.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская таможня задержала партию шкатулок для украшений из Китая с оформлением под Louis Vuitton.

Как сообщает пресс-служба таможни, этот товар оформлялся по технологии удаленного выпуска, так как был ввезен импортером на склады временного хранения, расположенные в Красноярске, а декларировался на Иркутском таможенном посту.

Фирма, зарегистрированная также в Красноярске, заявила к выпуску для внутреннего потребления 23 коробки товара – «изделия кожгалантерейные для взрослых с лицевой поверхностью из полимерных материалов: футляры модели «шкатулки». Страной отправки был указан Китай.

В ходе таможенного досмотра при вскрытии коробок среди прочих изделий было установлено наличие 48 шкатулок, на которые был нанесен рисунок, состоящий из клеток бежевого, коричневого, темно-коричневого цветов, размещенных в шахматном порядке. Товарный знак в виде такого рисунка в соответствующей цветовой гамме зарегистрирован в Реестре товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности, а также включен в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) и принадлежит компании Louis Vuitton Malletier (Франция).

Проведенная таможенная экспертиза подтвердила, что предъявленные к таможенному оформлению шкатулки являются товаром, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак компании «Луи Вюиттон Маллетьер». Согласно законодательству, правообладателю принадлежит исключительное право на товарный знак. Представляющее интересы правообладателя на территории Российской Федерации адвокатское бюро «Шевырев и партнеры» подтвердило, что никаких лицензионных соглашений с красноярской фирмой-импортером не заключалось.

В связи с этим представители правообладателя товарного знака потребовали привлечь данную фирму к административной ответственности. По факту использования чужого товарного знака Иркутской таможней было возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.10 КоАП России.

Иркутским арбитражным судом фирма-нарушитель привлечена к административной ответственности с выплатой штрафа в размере 50 тысяч рублей и конфискацией предметов правонарушения. Ранее эта фирма уже привлекалось к административной ответственности за совершение подобного правонарушения (ввоз контрафактной продукции).