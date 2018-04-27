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Экономика / Бизнес
27.04.2018

В «Иркутскэнерго» определили лучших уполномоченных по охране труда

Иркутская область, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии Международного дня охраны труда, который отмечается 28 апреля, а также в соответствии с действующим Коллективным договором ПАО «Иркутскэнерго», для повышения эффективности общественного контроля за состоянием промышленной безопасности на филиалах компании, был проведен традиционный конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда в 2017 году».

Конкурс организован службой охраны труда Исполнительной дирекции совместно с Первичной Профсоюзной организацией ПАО «Иркутскэнерго». Его основными целями являются активизация деятельности уполномоченных по охране труда, формирование культуры безопасности на производстве, усиление роли первичных профсоюзных организаций и повышение эффективности системы управления в области охраны труда.

Всего в компании «Иркутскэнерго» работает около 100 уполномоченных по охране труда. По итогам первого отборочного этапа, лучшими были признаны 12 сотрудников от 10 филиалов, которые и приняли участие в итоговом конкурсе. В финале комиссией были рассмотрены предоставленные материалы и сводные таблицы показателей работы уполномоченных представителей филиалов, оформлен протокол оценки годовой работы.

Первое место присуждено Артёму Кудрину машинисту-обходчику котлотурбинного цеха Усть-Илимской ТЭЦ, вторым стал Ренат Исмагилов электромонтёр цеха релейной защиты и автоматики Братской ГЭС, третье место заняла Людмила Игонина инженер химического цеха ТЭЦ-11. Лидер конкурса Артём Кудрин также вошёл в число финалистов отраслевого конкурса среди уполномоченных по охране труда «Всероссийского Электропрофсоюза» «Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР» в 2016-2017 годах.

Генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» Олег Причко: «Вопросы безопасности человека на производстве занимают важное место в нашей работе. Уполномоченные по охране труда принимают участие в проверках рабочих мест, контролируют в своём подразделении соблюдение всех необходимых норм трудового законодательства, консультируют коллег по вопросам их прав и гарантий на безопасный и здоровый труд. Также уполномоченные на местах готовят предложения и замечания об улучшении условий работы. Таким образом, компания получает обратную связь от трудового коллектива по вопросам безопасности и своевременно вносит корректировки в свою деятельность».

По сообщению пресс-службы ПАО «Иркутскэнерго»

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